Te laat met de btw-aangifte? Zo kun je een naheffingsaanslag de volgende keer voorkomen

27 februari 2023 - Was je eind januari te laat met het indienen of betalen van je btw-aangifte? Dan ontvang je eind februari net als 192.154 andere ondernemers een naheffingsaanslag. Daarop kan een schatting van je verschuldigde btw staan, aangevuld met boetes voor het te laat doen van je btw-aangifte en betaling. Met behulp van drie tips voorkom je een naheffingsaanslag en doe je de btw-aangifte én betaling voortaan op tijd.

Doe altijd btw-aangifte. Oók als je het afgelopen kwartaal geen omzet had.

Doe je btw-aangifte op tijd én betaal direct. Dat kan in Mijn Belastingdienst Zakelijk met iDEAL. Je kunt de betaling ook inplannen, als je dat prettiger vindt.

Noteer de deadlines voor de btw-aangifte in je agenda en stel waarschuwingen in. De deadlines zijn ieder jaar hetzelfde: op 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober.



Meer informatie en hulpmiddelen voor de btw vind je op belastingdienst.nl/btw. En wil je al luisterend extra tips tot je nemen? In de net gelanceerde podcast ‘Goede start met belastingen’ leer je alles over een onderneming en wat daarbij komt kijken. Aflevering 2 gaat over de btw-aangifte.





Een naheffingsaanslag ontvang je als je de btw-aangifte en betaling niet (op tijd) hebt gedaan. Op de naheffingsaanslag kan een geschat btw-bedrag staan. Dit bedrag is vaak hoger dan de btw die je in werkelijkheid moet betalen. Omdat de Belastingdienst je btw-aangifte niet heeft ontvangen, is niet bekend hoeveel facturen je hebt verstuurd of ontvangen. En dus ook niet hoeveel btw je hebt betaald en ontvangen. Daardoor kan het bedrag op de naheffingsaanslag behoorlijk hoog zijn.Met de checklist naheffingsaanslag controleer je in drie stappen of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd en wat je moet doen. Is de naheffingsaanslag terecht, dan moet je de boetes betalen. Voor het te laat doen van je btw-aangifte is de boete € 68. Voor het te laat betalen van het btw-bedrag betaal je 3% van het btw-bedrag, met een minimum van € 50.