204 Nederlandse bedrijven failliet in maart 2023

18 april 2023 - In Nederland gingen in maart 2023 204 bedrijven failliet. Dat blijkt na analyse van de laatste cijfers van Altares Dun & Bradstreet. Dit is een stijging van ongeveer tien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2023 (698) is daarmee ook toegenomen, waar dit er nog 485 waren in het eerste kwartaal van 2022 gaat de stijgende lijn weer richting het niveau van vóór corona.

De steun die de overheid tijdens de coronacrisis verstrekte, zorgde ervoor dat het aantal faillissementen relatief laag bleef. Deze steun heeft echter ook als bijeffect dat financieel ongezonde organisaties niet failliet gaan. Nu deze buffers wegvallen, is een stijging in het aantal faillissementen zichtbaar. Januari 2023 telde de meeste faillissementen in het afgelopen jaar: 251. Toch is het niveau van vóór corona nog niet bereikt. In januari 2020 sloten 306 bedrijven de deuren en in maart 2020 waren dit er zelfs 332.Altares Dun & Bradstreet bekijkt maandelijks de faillissementen in Nederland en ziet in welke provincies en sectoren die worden uitgesproken. De handel en de bouwsector hebben traditioneel de meeste faillissementen. In maart 2023 gingen 44 handelsbedrijven kopje onder, in de bouwnijverheid vielen 28 faillissementen en in de sector industrie 26. Deze trend was de maanden daarvoor al zichtbaar, en over het hele jaar 2022 was de handel al koploper met 386 faillissementen.Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet, licht toe: "We zien in onze data dat het aantal faillissementen weer oploopt. Op het niveau van vóór corona zitten we nog niet, maar we merken over de gehele linie dat het wegvallen van financiële steun, inflatie en stijgende kosten zorgen dat er meer bedrijven omvallen. Dit is met name zichtbaar in de handel- en bouwsector. Dat is logisch omdat in die sectoren nu eenmaal veel bedrijven actief zijn, maar het kan ook te maken met de terughoudendheid van mensen om aankopen te doen."Vooruitblikkend op de volgende maanden verwacht Peeters een verdere stijging van het aantal faillissementen. Peeters: "We verwachten dat we in de nasleep van de coronacrisis langzaam maar zeker teruggaan naar het niveau van faillissementen van vóór de coronacrisis. In relatie tot hoe de economische groei zich in de komende maanden ontwikkelt, kan dit bij een tegenvallende groei het aantal faillissementen hoger doen uitvallen. Bij een sterkere economische groei kan dit aantal ook lager zijn. Dit is niet verassend, gezien de historische relatie tussen het aantal faillissementen en de algemene economische groei. Nu is het zo dat bedrijven de tegemoetkomingen die ze tijdens de corona-jaren van de overheid gehad hebben terug moeten betalen. Dit kan voor sommige ondernemers lastig worden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel bedrijven failliet gaan, maar een stijging staat haast vast. Ook de opstelling van de overheid en de belastingdienst wat betreft afbetalingsregelingen kan van invloed zijn op ondernemers die het moeilijk hebben. Dit maakt het voorspellen van exacte faillissementscijfers lastig, maar de trend van stijgende faillissementen is duidelijk ingezet."