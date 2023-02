205 Nederlandse bedrijven failliet in januari 2023

17 februari 2023 - In de eerste maand van 2023 gingen in Nederland 205 bedrijven failliet. Het aantal ligt veel hoger dan in januari 2022. Toen gingen 132 bedrijven onderuit, zo’n 35 procent minder dan afgelopen maand. Dat zegt bedrijfsdataexpert Altares Dun & Bradstreet na analyse van zijn laatste cijfers. Toch is het niveau van vóór corona nog lang niet bereikt. In januari 2020 sloten namelijk 306 bedrijven voorgoed de deuren.

Altares Dun & Bradstreet bekijkt maandelijks de faillissementen in Nederland en ziet in welke provincies en sectoren die worden uitgesproken. Net als (bijna) elke maand vielen de meeste faillissementen in de handel en retail: 40 in totaal. In de provincie Flevoland was het ondernemersrisico het grootst. Toch vallen de cijfers ook daar mee: Twwalf bedrijven in totaal, ofwel 0.025 procent van de ingeschreven organisaties.In de sector ‘Specialistische Zakelijke Diensten’ gingen 29 bedrijven failliet. Dit is het hoogste aantal voor die branche sinds begin 2018. In deze grote bedrijfsgroep vallen bijvoorbeeld advocaten- en accountancykantoren, maar ook reclamebureaus, dierenartsen en keuringsinstanties. Historisch gezien is de bouwsector haast steevast nummer twee in de lijst. De bouw kende in januari dit jaar 27 faillissementen.Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: "De media berichtten de afgelopen weken veel over een wankelend ondernemersklimaat en een wanend vertrouwen voor de toekomst bij bedrijven. Onze analyse laat zien dat het met het aantal faillissementen nog altijd meevalt: we zitten nog ver onder het niveau van vóór corona. Tegelijk is het denkbaar dat er de komende maanden veel organisaties failliet worden verklaard die de afgelopen jaren alleen overeind bleven door coronasteun vanuit de overheid. Dit is ook niet per se erg. Dat hoort bij een gezonde, dynamische economie."