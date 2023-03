243 Nederlandse bedrijven failliet in februari 2023

20 maart 2023 - In februari 2023 gingen in Nederland 243 bedrijven failliet. Dit zijn er 76 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van zo’n 46 procent. Dat zegt Altares Dun & Bradstreet na analyse van zijn laatste cijfers. Hiermee staat februari op de tweede plek van het hoogste aantal faillissementen in één maand over de afgelopen twaalf maanden. Alleen in november 2022 waren het er méér: 245. Toch is het niveau van vóór corona nog lang niet bereikt. In februari 2020 sloten namelijk 317 bedrijven de deuren.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal faillissementen lager dan voorheen. Dit is onder andere een gevolg geweest van de overheidssteun die ervoor moest zorgen dat organisaties overeind bleven. Een bijeffect van deze steunpakketten is dat financieel ongezonde organisaties ook niet failliet gaan. Tot slot zijn er ondernemingen die hun werkzaamheden weliswaar staakten, maar niet failliet gingen. Die pakken hun productie en services mogelijk weer op, en lopen dan ook weer enige kans onderuit te gaan.Altares Dun & Bradstreet bekijkt maandelijks de faillissementen in Nederland en ziet in welke provincies en sectoren die worden uitgesproken. De meeste faillissementen vielen in de handel en retail: 59 in totaal. Dit is een trend die we in de maanden hiervoor vaker zagen. Deze sector is over heel 2022 genomen de koploper met een totaal van 398 faillissementen. Daarnaast vielen de meeste faillissementen bij ondernemingen in de sectoren Bouwnijverheid (33) en Horeca (26).Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: "We zien in onze data dat het aantal faillissementen weer oploopt. Op het niveau van vóór corona zitten we nog niet, maar onze cijfers laten zien dat de handelsintensiteit stijgt. Dat wil zeggen: dat méér bedrijven handelen met andere ondernemingen. De factuurstroom groeit, en in een meer dynamische economie komen meer faillissementen voor. De stijging valt dan in de lijn der verwachtingen. Wij verwachten dat de komende maanden steeds meer bedrijven, die tijdens corona hun activiteiten geheel of gedeeltelijk op een laag pitje hadden staan, hun activiteiten opnieuw opstarten. Als dat gebeurt, zal het aantal faillissementen mogelijk verder stijgen naar de aantallen van vóór corona."Bekijk hier het hele rapport.