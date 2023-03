Duitse faillissementen in stroomversnelling

2 maart 2023 - Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn in Duitsland de faillissementen niet meer zo sterk gestegen als vorig jaar. Vooral aan het eind van het jaar ging het hard: +19,5 procent in het laatste kwartaal. Zo blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. Voor dit jaar wordt een stijging van +15,0 procent verwacht.

De ramingen van Allianz Trade voor de Duitse faillissementen in 2023 en 2024 liggen boven het pre-covid niveau. Volgens Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade blijven de vooruitzichten voor de Duitse economie somber. "We zien enig herstel in de dienstensector, maar de Duitse industrie gaat nog steeds achteruit. Wij rekenen voor komend half jaar nog steeds op een industriële recessie in Duitsland. Met na de zomer een licht herstel. Overall wordt het economisch gezien een verloren jaar. Daarna zal ook 2024 niet geweldig zijn." Het Duitse statistiekbureau Destatis bevestigt de aanhoudende vertraging. Volgens de meeste recente cijfers is de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2022 met 0,4 procent op kwartaalbasis gekrompen.Allianz Trade negeert de iets positievere signalen van de IFO-index (geeft het ondernemersvertrouwen in de Duitse economie weer) en de ZEW-indicator (het economisch sentiment volgens de Duitse banken). Geeroms: "Bedrijfsverwachtingen zouden iets beter zijn. Maar dat moet je relateren aan het lage niveau van afgelopen jaar. Duitse bedrijven in de productiesector melden nog steeds verdere afzwakking en dalende bestellingen. Ook de onzekerheid in de energie-intensieve sectoren is verder toegenomen. Volgens onze cijfers daalde de Duitse industriële productie in december -3,9 procent ten opzichte van december 2021." Geeroms wijst als voorbeeld op de krimp in de staalproductie. "Die daalde in Duitsland in januari met 10,2 procent ten opzichte van januari 2022."Volgens Geeroms is dat ook slecht nieuws voor Nederland. "We proberen ons hier te onttrekken aan de mogelijke recessie maar Duitsland zit ons in de weg. We zijn sterk afhankelijk van onze oosterburen, onze belangrijkste handelspartner. Het is niet alleen de grootste afzetmarkt voor Nederlandse goederen, maar ook halen we er de meeste producten."Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in 2020 bijna een vijfde van de Nederlandse export bestemd voor Duitsland, wat neerkomt op ongeveer 100 miljard euro. Daarnaast was Duitsland in datzelfde jaar goed voor ongeveer veertien procent van de Nederlandse import, ter waarde van bijna 90 miljard euro.Geeroms: "Na China zijn we het belangrijkste importland voor Duitsland. Kijk je naar de export van Duitsland, dan staan we op de vierde plaats. De verwevenheid gaat ver. Er zijn talloze bedrijven die in beide landen actief zijn en veel Nederlandse bedrijven hebben vestigingen of dochterondernemingen in Duitsland. Ook werken er veel mensen in Nederlandse bedrijven die afhankelijk zijn van de handel met Duitsland. Een slechte Duitse economie heeft direct invloed op de economie hier."Kwetsbare sectoren in Duitsland zijn volgens Geeroms de bouw, groothandel en transport/opslag. "Die hebben veel last van de hoge energie- en inkoopprijzen." Productiebedrijven die het moeilijk hebben zitten in de hoek van computerapparatuur en elektronica, rubber en plastic goederen, meubels, voedingsmiddelen en veevoer.