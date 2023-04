Veilig en gezond werken: zo doe je dat

14 april 2023 - De afgelopen jaren is er meer aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer dan ooit. Tijdens de coronapandemie, toen verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen moest worden. Maar ook meer recent, nu er geen enkele medewerker gemist kan worden vanwege het grote personeelstekort. Aandacht voor veilig en gezond werken omvat allerlei aspecten. Jordi de Graaf van Findwhere vertelt meer over diverse zaken die hier onder vallen.

De Graaf geeft aan dat veilig en gezond werken begint met een RI&E. "De afkorting RI&E staat voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Hiermee breng je alle arbeidsrisico’s binnen je onderneming in kaart. Het doel ervan is arbeidsongevallen, gezondheidsklachten en verzuim zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij zorgt een veilige en gezonde werkplek voor een hogere productiviteit en meer plezier in het werk. Een RI&E is verplicht als je onderneming medewerkers in dienst heeft."Met welke risico’s rekening gehouden moet worden, hangt af van het type onderneming en de aard van individuele werkzaamheden. De Graaf: "Volgens het RIVM vinden bijvoorbeeld de meeste bedrijfsongevallen plaats in de sectoren industrie, bouw, handel en vervoer en opslag. De meest voorkomende ongevallen betreffen ongevallen met machines, vallende objecten en een val van een ladder of trapje. De kans hierop kan verkleind worden door mensen bekend te maken met de risico’s, te voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd de geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen."De Graaf gaat ook nog in op de schijnbaar minder gevaarlijke werkvloeren. "Kantoorwerk – of in ieder geval werk achter een computer – ziet men vaak als minder gevaarlijk. Onterecht, want hoewel er niet snel sprake zal zijn van ernstige ongevallen of klachten kunnen deze op den duur wel ontstaan en vervelende gevolgen hebben. Het is dan ook niet voor niets dat zitten als het nieuwe roken wordt gezien. Hoe je als ondernemer hier kunt bijdragen aan een betere veiligheid en gezondheid? Denk aan ergonomische kantoormeubelen, voorzien in gezonde lunches en tussendoortjes en motiveren meer te bewegen, bijvoorbeeld door middel van lunchwandelingen."Tot zover de aandacht voor preventie. De Graaf: "Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er kan altijd iets gebeuren. Om te voorkomen dat een dergelijke situatie verergert, is het belangrijk als onderneming voorbereid te zijn op calamiteiten. Voor zzp’ers die alleen werken op een afgelegen locatie kan het bijvoorbeeld handig zijn gebruik te maken van een systeem dat bhv’ers of een meldkamer signaleert bij bewegingloosheid langere tijd of een val en voorzien is van een noodknop."Hij vertelt tot slot meer over het belang van een goede organisatie van de bhv. "Het voorzien in de juiste Bedrijfshulpverlening is verplicht als je medewerkers in dienst hebt, of als je als zzp’er wel eens klanten op bezoek hebt. Het is belangrijk niet alleen te denken aan het opleiden van voldoende bhv’ers, maar ook dat deze voldoende aanwezig zijn op de locatie. Verder is het belangrijk precies in protocollen vast te leggen wat er moet gebeuren bij een calamiteit, en dit regelmatig te oefenen."Een goede inschatting van de risico’s, preventieve maatregelen om ongevallen en klachten te voorkomen en een gedegen voorbereiding op calamiteiten: zo werk je zo veilig en gezond mogelijk!