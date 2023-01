Ondernemers zijn onbekend met criminele ondermijning en de gevolgen ervan

26 januari 2023 - Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland, voorheen RPC NH, organiseert op maandagavond 6 februari de live online talkshow ‘De Ondernemer Draait Door’, waarin ondernemers uitleg wordt gegeven over wat ondermijning precies betekent en wat het doet. Presentator en acteur Frank Lammers deelt samen met ondernemers, bestuurders, politie en experts een nuchtere kijk op dit onderwerp.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In onderzoek dat Bureau Beke in 2022 heeft uitgevoerd, geeft één op de acht respondenten (12 procent) aan dat hij het afgelopen jaar te maken kreeg met een vorm van ondermijnende criminaliteit. Tijdens de talkshow word je door experts en ervaringsdeskundigen bijgepraat over de risico’s en gevolgen van ondermijnende activiteiten binnen of vlakbij jouw bedrijf."Ondernemers worden aan de lopende band geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Je hoeft het nieuws er maar op na te kijken," aldus Josefien Hofstede, woordvoerster bij PVO Noord-Holland. "Toch hebben ondernemers nog veel vragen rond dit onderwerp. Daarom komen op 6 februari tientallen maatregelen tegen ondermijning aan bod. Verschillende partijen dienen zich aan met initiatieven en projecten in de strijd tegen deze misdaadvorm. Kunnen ondernemers daar nog wel goede keuzes in maken? Waar ligt de nuancering, hoe kijken ondernemers aan tegen de huidige maatregelen terwijl hun business door moet gaan? Dit zijn allemaal onderwerpen die in de talkshow worden besproken."Ondermijning verwijst vooral naar de effecten van de georganiseerde criminaliteit, de verwevenheid van de onder- en bovenwereld, en de innesteling in woonwijken en legale sectoren. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken gebruik van dezelfde legale structuren en voorzieningen als iedere burger en ondernemer. Denk daarbij aan transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen en bijvoorbeeld de vastgoedsector. Zelden wordt duidelijk of bedrijven de criminele activiteiten bewust of onbewust hebben gefaciliteerd. Het is daarom de vraag in hoeverre ondernemers zich bewust zijn van ondermijnende activiteiten. Tegelijkertijd vragen zowel landelijke als regionale overheden veel van ondernemers, als het om het bestrijden van dit type criminaliteit gaat. In dat kader staan ook steeds meer organisaties op om ondernemers te helpen; er zijn inmiddels tientallen initiatieven voor opgestart.Wat houdt ondermijning precies in, hoe signaleer je het en hoe weet je welke keuze je als ondernemer moet maken om er iets tegen te doen? Tijdens de live en online uitzending die op 6 februari van 19.15 tot 20:00 uur plaatsvindt, krijg je antwoord op deze en andere vragen. Deelname is gratis. Meld je aan via de website www.deondernemerdraaitdoor.nl