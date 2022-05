Vijf tips om de kans op inbraak te verkleinen

31 mei 2022 - De nachtmerrie van iedere ondernemer is toch wel dat er in je bedrijf wordt ingebroken. Een plek vol computers met alle informatie die je niet graag in handen van derden ziet belanden. Afgezien van het onveilige gevoel is het ook zeer ongewenst voor je onderneming zelf. Denk even aan alle afspraken en documenten waar je niet zo maar meer bij kunt.

Hoewel inbraken in bedrijfspanden niet altijd te voorkomen zijn kan je de kans erop natuurlijk wel verkleinen. Harold de Boer beveiligingsexpert van camerainstallatie.nl vertelt je hoe je dit het beste aan kunt pakken. Zo geeft hij aan dat in ieder geval moet denken aan het plaatsen van een camera of het installeren van een compleet alarmsysteem. "Maar ook kleine maatregelen kunnen al veel leed voorkomen, zoals het plaatsen van goede buitenverlichting en het plaatsen van goed hang- en sluitwerk zodat potentiële inbrekers niet zo snel binnen kunnen komen." Hij geeft hieronder een aantal tips om de kans op inbraak te verkleinen."Inbraak in bedrijfspanden is tegenwoordig niet te voorkomen maar er zijn wel een aantal maatregelen die je kan nemen om de kans op te verkleinen. Om te beginnen moet je zorgen voor beveiligd (slagvast) glas en goed hang- en sluitwerk. Koop dus kwalitatief goede producten. Wanneer het inbrekers te veel tijd of moeite kost om binnen te komen slaan ze je pand wellicht over, vervolgt De Boer. Verder raadt hij de aanschaf van een goed camerasysteem aan. "Een camera werkt zowel preventief als repressief en kan inbraken helpen voorkomen. Door een goed camerasysteem heb je altijd zicht op je woning, ook als niet thuis bent". Daarnaast geef de beveiligingsexpert als belangrijke tip dat het belangrijk is om altijd te zorgen voor goede verlichting, binnen maar ook buiten. "Inbrekers willen niet worden gezien en buitenverlichting met een bewegingssensor heeft bovendien en afschrikkende werking," aldus de Boer.Met een professionele camera installatie wordt een pand elektronisch beveiligd via detectoren, sensoren, contacten en camera’s. Alles staat in dienst van het signaleren van ongewenste personen en geven dit door aan de meldkamer. De beveiligingsexpert heeft hierboven al een aantal tips genoemd, maar hij geeft aan dat het plaatsen van een goede camera uiteindelijk het meest effectief is. Zeker wanneer je deze combineert met een goed systeem. Het alarmsysteem signaleert bewegingen rond en in de een bedrijfspand en geeft vervolgens een signaal. Bovendien wordt de meldkamer gewaarschuwd en kunnen ze direct adequaat handelen. In combinatie met het camerasysteem kan je volgens De Boer direct zien of en wie er dan in het bedrijf aanwezig is. "Het plaatsen van een alarmsysteem is zeer aan te raden wanneer je een bedrijfsinbraak wilt voorkomen. Bovendien heeft een alarmsysteem een preventieve werking en zorgt ervoor dat je tijdig wordt gewaarschuwd. Laat je in ieder geval goed informeren en vraag nog wat tips aan de politie bij jou in de gemeente. Voorkomen is beter dan genezen."