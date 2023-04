Elektrische bussen stoten veel CO2eq uit: fietsbezorging is de meest duurzame manier

13 april 2023 - Grant Thornton Sustainability & Impact Services en Cycloon hebben samen de CO2eq-uitstoot van post- en pakketbezorging in Nederland onderzocht. In het onderzoek is gekeken naar de CO2eq-uitstoot van de meest gebruikte vervoersmiddelen in de last-mile van het bezorgproces. Uit de resultaten blijkt dat ook elektrische bussen veel CO2eq uitstoten. Fietsbezorging is de duurzaamste manier om pakketten en post te bezorgen. Door pakketten en post met de fiets te bezorgen, besparen bedrijven, overheden en non-profits tot wel 99 procent CO2eq-uitstoot.

Steeds meer steden weren (diesel)busjes uit het stadscentrum, vanwege strenger wordende uitstootregelgeving. Daarom stappen veel bedrijven over op transport via elektrische bestelbussen of bezorging op de fiets. Deze alternatieven moeten ervoor zorgen dat steden schoner, leefbaarder, groener en veiliger worden.Uit het onderzoek komt naar voren dat zelfs de uitstoot van elektrische bussen fors hoger is dan de uitstoot van post- of pakketbezorging per fiets.Per pakket is de totale uitstoot van een elektrische bus (op groene stroom) 5 gram CO2eq, waar de uitstoot van een Cycloon bezorgfiets slechts 0,07 gram CO2eq is. Een dieselbus stoot voor hetzelfde stuk maar liefst 1.423 gram CO2eq uit.Kirsten van Reisen, een van de onderzoekers van Grant Thornton Sustainability & Impact Services, geeft aan dat het onderzoek mensen echt aan het denken zet. "Als je eenmaal weet wat de impact van dieselbusjes is, ga je anders kijken naar de bezorgmarkt. Wanneer er een pakketje bij je thuisbezorgd wordt en je ziet zo'n busje staan, dan ga je daar over nadenken. Waarom kiest zo'n bedrijf niet voor de duurzame optie: fietsbezorging?"Met de uitkomsten van het onderzoek hebben Grant Thornton Sustainability & Impact Services en Cycloon de ‘impactmeter’ samengesteld. Door het aantal verstuurde poststukken of pakketten in te vullen, wordt de CO2eq-uitstoot-besparing van bedrijven en instellingen uitgerekend. Meer informatie over het onderzoek en de impactmeter is te vinden op cycloon.eu.