Low Car Diet van start: bedrijven 30 dagen op 'auto-dieet'

14 september 2021 - Burn calories, not fuel. Met dat motto ging gisteren het Low Car Diet van start. Bedrijven die deelnemen proberen in 30 dagen een grondige gedragsverandering te realiseren. Zij dagen deelnemers uit om gezamenlijk zo min mogelijk reisbewegingen te maken waarbij fossiele brandstof wordt verbruikt. Naast CO2-vermindering is de fitheid van thuiswerkende medewerkers absolute topprioriteit.

Door de coronacrisis verwachten de organisatoren topprestaties van de deelnemers. ‘We weten allemaal dat we minder fossiele brandstoffen moeten verbranden en dat ons gedrag dus aangepast moet worden," zegt Gerard Vesseur woordvoerder van Stichting de Reisbeweging die de challenge organiseert."Het Low Car Diet is een leuke manier om mensen bewust te maken en meteen in de actiemodus te krijgen. We strijden namelijk om keiharde punten. Wie is de fitste, schoonste en - dus - beste organisatie? Daar kan elke werknemer van een bedrijf aan bijdragen. Je krijgt via de Fynch app je beloning als je met openbaar vervoer of met de fiets reist, zowel voor je werk als privé. Thuiswerken wordt ook beloond!"Saamhorigheid en willen winnen, zijn de belangrijkste krachten achter deze challenge. Iedereen spaart voor zichzelf - om mooie, duurzame prijzen te winnen - en tegelijkertijd voor de werkgever."Zo zorg je samen voor een gezonde organisatie," vindt Vesseur. "De challenge komt als geroepen voor veel organisaties, omdat ze de afgelopen 1,5 jaar zo op afstand hebben gezeten. Werknemers vonden betrokkenheid bij de eigen organisatie lastig en misten ook de broodnodige beweging.’ Dat maakt deze Low Car Diet-editie (de elfde) een bijzondere. De versie voor de coronacrisis leverde al 40 procent minder autokilometers en 50 procent minder CO2-uitstoot op. Nu verwachten de organisatoren deze resultaten te overtreffen met meer gezonde beweging.Het Low Car Diet heeft een ambitieus maatschappelijk doel. Het RIVM berekende dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar in Nederland 25,4 procent lager was dan in 1990. De coronapandemie heeft Nederland een les geleerd op terrein van duurzaamheid. Als deze voorlopige berekening klopt, wil dat zeggen dat Nederland de Urgenda-doelstelling van 25 procent verlaging heeft behaald (bron: AD, 03-09-21). Hoe belangrijk dat is bleek ook uit het recente, alarmerende IPCC-klimaatrapport. Het Low Car Diet is dus een extra stimulans om de gedragsverandering vol te houden.Het Low Car Diet is een initiatief van Urgenda, maar de organisatie is in handen van Stichting de Reisbeweging. Bedrijven en organisaties (niet de minste) zoals Reinaerde, Arcadis, ASML en Provincie Flevoland omarmen de challenge. De partners Fynch en Glimble by Arriva bieden ondersteuning. Andere belangrijke partner is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanmelden voor het Low Car Diet kan nog tot 20 september via lowcardiet.nl