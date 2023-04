Achttiende KVK Innovatie Top 100 van start

7 april 2023 - KVK roept alle innovatieve mkb-ondernemers in Nederland zich aan te melden voor de 18e KVK Innovatie Top 100: de grootste innovatie-etalage van Nederland. Inschrijven kan vanaf nu tot en met 3 juli 2023 via www.kvkinnovatietop100.nl. Uitsluitend bij KVK geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen hun innovatie voordragen. De innovaties worden beoordeeld op originaliteit, impact voor de samenleving en verkrijgbaarheid. Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in staat is.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In de zomer gaan expertpanels voor de verschillende sectoren de innovaties beoordelen. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst vast. Ook bekijkt de jury de websites van de ondernemingen en doet onderzoek. Medio oktober worden de 100 bedrijven en hun innovaties gepresenteerd aan het Nederlandse publiek en op 30 november wordt duidelijk wie het stokje van SenseGlove, de winnaar van de vorige editie, overneemt.SenseGlove uit Delft heeft een handschoen, een 'robothand', ontwikkeld die het mogelijk maakt om een virtueel object aan te raken, te voelen en te manipuleren alsof het een echt voorwerp is. SenseGlove meet exact iedere beweging van elk gewricht in de hand en zo wordt een zeer gedetailleerde virtuele hand gesimuleerd. Johannes Luijten, CTO van SenseGlove over de KVK Innovatie Top 100: "Het is niet alleen een grote waardering voor ons team of erkenning op nationaal niveau. Het winnen van deze prijs geeft ons ook een internationale boost. De innovatiefste van Nederland zijn, zaait ook grote waardering bij onze buitenlandse klanten. Het is een waardevol predicaat om te mogen dragen."Noord-Holland was de vorige editie met 26 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Noord-Brabant met 21 bedrijven en Utrecht en Zuid-Holland, allebei met veertien bedrijven. Na de gezondheidssector (veertien innovaties) was een groot deel van de innovaties afkomstig uit de ICT-sector (dertien) en de creatieve industrie (ook dertien).