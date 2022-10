Innovatief en onderscheidend: dit zijn de winnaars van de tiende Exact Cloud Award 2022

14 oktober 2022 - CapsNobel is er tijdens de tiende editie van de Exact Cloud Award vandoor gegaan met dé Cloud Award 2022. Naast deze terechte winnaar vielen er nog drie andere kantoren in de prijzen tijdens deze bijzondere jubileumeditie. De winnaars worden bepaald aan de hand van een onderzoek onder 45.000 ondernemers om tot een groep genomineerden te komen. Alle genomineerden worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.

HLB Witlox van den Boomen Adviseurs & Accountant won de Cloud Award voor Innovatie. De Cloud Award voor Samenwerking ging naar Fit Administraties. Slooten van den Bogaart Accountants & Adviseurs haalde de Crowd Award binnen; de onderscheiding voor de meeste publieksstemmen."We zijn onder de indruk van de bijdrage van accountants aan het succes van ondernemers, wat ook weer naar voren komt uit het onderzoek onder ondernemers deze zomer. Een accountant helpt ondernemers om te groeien en om succesvol te zijn door een optimale mix van automatisering, inzicht, kennis van de sector, controle en advies te bieden. Bij Exact willen we kantoren die vooruitstrevend zijn, hun klanten optimaal ontzorgen en zich onderscheiden op het gebied van dienstverlening in de bloemetjes zetten met een award," aldus Martin van Vliet, jurylid.De Exact Cloud Award is dé verkiezing voor administratie- en accountantskantoren die innovatie en samenwerking tot nieuwe hoogtes brengen. De winnaars van dit jaar zijn bepaald aan de hand van een nieuwe opzet. Exact vroeg 45.000 ondernemers naar de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning van hun accountancykantoren.CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs is volgens het juryrapport heel alert op veranderende situaties in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving. Het bedrijf is proactief met het informeren van klanten, het helpen bewaken van de juiste winstmarges en met het checken of ze voldoende overeenkomen met de marktnorm. "De efficiënte samenwerking van het bedrijf levert tijdwinst op. Daarnaast waarderen klanten de transparantie en automatisering van het bedrijf," aldus de jury.HLB Witlox van den Boomen Adviseurs & Accountants won de Cloud Award voor Innovatie. "HLB heeft een duidelijk beeld van de toekomst en ziet in dat data het nieuwe goud is. Het delven van dit goud is echter niet zo simpel en daarom investeert HLB aanzienlijk in data-analyse," stelt de jury.Fit Adminstraties is uitgeroepen tot winnaar van de Cloud Award voor Samenwerkingen. De jury zegt daarover: "De blogs en tips naar klanten zijn continu gericht op effectiever en leuker samenwerken. De cliënten voelen zich geen nummer en de klantcontacten zijn super. Ook de samenwerking vanuit het kantoor met de softwareleveranciers is altijd prettig, volledig en zeer goed onderbouwd."De Crowd Award gaat tot slot naar Slooten van den Bogaart Accountants & Adviseurs. Klanten waarderen de snelle, persoonlijke reacties en de snelheid van handelen. Zowel rekenkundig als absoluut had dit bedrijf de meeste inzendingen. Zo komt duidelijk naar voren wat goede communicatie met klanten een bedrijf kan opleveren.De winnaars van de Cloud Award 2022 worden bepaald aan de hand van een onderzoek onder 45.000 ondernemers om tot een groep genomineerden te komen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau. Ondernemers beoordelen de dienstverlening en ondersteuning van hun accountantskantoor. De vele nominaties door ondernemers zijn beoordeeld door een vakjury om tot de vier winnaars te komen. De vakjury bestaat uit AccountancyWorld, de vier Cloud Award winnaars van 2021 en Martin van Vliet, Senior Product Manager bij Exact, als juryvoorzitter. Doorsturen