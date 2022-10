Dit is hoe startups zich in een oververhitte arbeidsmarkt onderscheiden

13 oktober 2022 - LinkedIn heeft de LinkedIn Top Startups lijst van 2022 bekendgemaakt. Een lijst van bedrijven die jong en snelgroeiend zijn, maar ook succesvol inspelen op de veranderende behoefte in het werkveld. De top drie van dit jaar, Lightyear, Picnic en Pieter Pot, bevestigen dat pionieren op het gebied van duurzame innovatie in trek is. Maar hoe onderscheiden deze startups zich in een krappe arbeidsmarkt waar de eisen steeds hoger liggen?

De afgelopen jaren hebben de manier waarop we leven en werken op zijn kop gezet. We heroverwegen hoe en waarom we werken en zowel werkgevers als werknemers zijn anders naar werk gaan kijken. Werkgevers zijn zich bewust dat zij moeten faciliteren wanneer ze nieuw talent willen aantrekken én huidig talent willen behouden. "Wie zien dat met name jonge professionals meer dan ooit op zoek naar zingeving en maatschappelijke impact. De nieuwste generatie op de arbeidsmarkt wil een stempel kunnen drukken en impact maken bij een bedrijf met een fijne werkcultuur, waar een goede werk/privé balans hoog in het vaandel staat,. aldus Liza Jansen, nieuwsredacteur bij LinkedIn.De jaarlijkse Top Startups lijst toont aan welke bedrijven zich in de huidige krappe arbeidsmarkt weten te onderscheiden. De lijst wordt namelijk samengesteld aan de hand van een combinatie van factoren die iets zeggen over hun succes als werkgever: personeelsgroei, interesse in vacatures, interacties van LinkedIn-gebruikers en medewerkers met het bedrijf en de mate waarin het bedrijf in staat is om het beste talent aan te trekken. Voor de selectieprocedure wordt een aantal eisen gesteld: een bedrijf moet een minimale personeelsgroei van tien procent hebben doorgemaakt, is niet ouder dan zeven jaar en moet minstens 50 medewerkers hebben.De Top Startups van dit jaar concentreren zich sterk op de toekomst. Gezien de jonge leeftijd van de startups krijgen medewerkers hier de kans om hun stempel te drukken op het fundament van de organisatie en mee te groeien met het bedrijf. De grote aantrekkingskracht zit hem echter niet alleen hierin. Nieuw talent trekken zij aan door als missie-gedreven bedrijf impact te garanderen, onderscheidende arbeidsvoorwaarden te bieden en een aantrekkelijke werkomgeving te realiseren waar vrijheid en verantwoordelijkheid de norm zijn. De Top Startups van dit jaar spelen dan ook succesvol in op de veranderende behoeften van de werknemers.Dat toont ook de nummer 1 aan: solar autoproducent Lightyear, die ten opzichte van vorig jaar vier plekken steeg. Maijke Receveur, Chief People and Processes Officer van Lightyear: "De primaire focus bij Lightyear ligt bij de mensen. Het zijn de namelijk de mensen die uiteindelijk ons succes bepalen. Tijdens het wervingsproces benadrukken wij drie hoofdthema’s: onze missie, onze cultuur en onze producten en technologieën. We investeren in talent dat resoneert met onze pioniersmentaliteit en missie, werknemers krijgen de vrijheid om ideeën en creativiteit in onze producten en processen te stoppen, en kunnen daardoor echt hun stempel drukken op het fundament van de organisatie. Er is geen ‘we hebben het altijd zo gedaan’-mentaliteit.’’