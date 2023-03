Dit is waarom er steeds minder advocatenkantoren zijn

31 maart 2023 - De groei van advocatenkantoren vlakt steeds verder af. Dit jaar daalde het aantal kantoren voor het eerst: van 10.070 in 2022 naar 9.865 in 2023. Dit en meer blijkt uit cijfers van BoldData. Daan Wolff van BoldData verklaart de afvlakking als volgt: "Steeds meer advocaten die hun eigen bedrijf starten, schrijven zich in bij de KvK in als adviesbureau in plaats van advocatenkantoor. We zien in deze branche steeds meer juristen die bedrijven helpen met advies."

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In plaats van het traditionele uurtje factuurtje kijken adviesbureaus naar creatieve manieren van beloning. Zoals een deelname in het bedrijf van klanten. Het aantal adviesbureaus steeg nog nooit zo snel: in 2022 van 133.045 naar 144.680.66 procent van alle advocaten zijn eenpitters . Dit aantal daalde het afgelopen jaar met 135 (van 7.535 naar 7.400). Ook het aantal middelgrote advocatenkantoren met twee tot tien werknemers daalde van 2.215 naar 2.140. Het aantal grotere kantoren met meer dan tien werknemers groeide wel van 310 naar 320.