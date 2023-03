Aftrekposten voor ondernemers: zo weet jij waar je recht op hebt

21 maart 2023 - Het is weer tijd voor de belastingaangifte inkomstenbelasting. Ben jij ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kun je misschien minder belasting betalen door gebruik te maken van een aantal aftrekposten. Zo mag je € 6.310 van je winst afhalen als je meer dan 1.225 uur aan je bedrijf werkte. En ben je startende ondernemer? Dan heb je misschien recht op meer belastingvoordeel. Check in vijf stappen op welke aftrekposten jij recht hebt.

Om gebruik te kunnen maken van aftrekposten moet je ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Hiervoor kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar de grootte en continuïteit van je bedrijf. Dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is dus niet genoeg. Wil je checken of de Belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Doe de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemers Ondernemer voor de inkomstenbelasting? In vijf stappen weet je wat jij kunt aftrekken:Is dat meer dan 1.225 uur? Dan heb je recht op zelfstandigenaftrek en mag je € 6.310 van je winst afhalen. Had je op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft. Ben je langer dan 5 jaar ondernemer? Dan is er nog een extra voorwaarde. Je moet dan ook meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan ander werk.➡ Tip 1: Alle tijd die je aan je bedrijf werkt, telt mee. Dus van klantafspraken en het maken van offertes tot het bijwerken van je zakelijke e-mail. Ook de uren die je maakte voordat je je inschreef bij de KVK tellen mee voor het urencriterium van 1.225 uur.➡ Tip 2: Je moet kunnen aantonen dat je de uren hebt gemaakt. Bijvoorbeeld met je agenda, offertes en rekeningen. Houd dit dus goed bij.In de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent, mag je drie keer gebruikmaken van startersaftrek. Dat is een extra bedrag van € 2.123 wat je van de winst mag aftrekken. Maar let op: dit mag alleen als je ook recht hebt op zelfstandigenaftrek én als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent geweest en je in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.Had jij in de afgelopen negen jaar recht op zelfstandigenaftrek, maar was je winst te laag om dit helemaal te gebruiken? Dan kan je deze ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’ alsnog van je winst aftrekken. Je winst moet wel hoger zijn dan de aftrek die je nog over hebt.De Belastingdienst stelt per jaar met een beschikking vast hoeveel je kunt verrekenen. Je vindt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op je aanslagbiljet. Je moet zelf goed bijhouden welke bedragen je al hebt verrekend en welke je in de toekomst nog kunt verrekenen.Misschien heb je namelijk recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en mag je een bedrag van je winst aftrekken. Welk bedrag dit precies is, hangt af van hoeveel je investeerde. Voor investeringen tussen de € 2.401 en € 59.939 gaat het bijvoorbeeld om 28 procent van het investeringsbedrag. Kijk hier welk bedrag jij kunt aftrekken en welke regels er zijn.Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting kan hier gebruik van maken. Daarom wordt dit automatisch verwerkt als je aangifte doet als ondernemer. Na alle ondernemersaftrekken wordt er nog eens 14 procent van je winst afgetrokken.