Is werkkleding volledig aftrekbaar?

28 oktober 2021 - Om een onderneming draaiende te houden, moet u zo nu en dan uiteraard kosten maken. Als ondernemer zitten er gelukkig veel belastingvoordelen aan deze kosten. Deze mogen namelijk in veel gevallen van de winst afgetrokken worden. Dit verschilt echter wel per uitgave. Hoe zit dit bijvoorbeeld bij werkkleding? Marketingmanager Yvo Batenburg van bij Joe Merino vertelt er meer over.



Batenburg haalt het oude gezegde ‘kleding maakt de man’ aan. Volgens hem zijn voor veel functies werkkleding dan ook onmisbaar. "Een zelfstandige schilder kan uiteraard niet in zijn reguliere kleding aan de slag. Een labjas is onder andere vanwege hygiënische redenen een vereiste voor een laboratorium medewerker. Een vertegenwoordiger in een joggingpak tot slot sluit natuurlijk minder snel een serieuze deal. Werkkleding is dan ook een belangrijke investering." Hij benoemt dat dit zowel het geval is voor zzp’ers, als voor werkgevers. "Mensen uit het bedrijfsleven kiezen bijvoorbeeld vaak voor merinowollen kleding. Deze kleding zit niet alleen heel lekker, maar ziet er ook chique uit." Maar hoe zit dit eigenlijk bij de belastingaangifte? Is werkkleding een mogelijk aftrekbare kostenpost?Batenburg licht de belastingtechnische regels toe als het gaat om de aftrekbaarheid van de kosten voor werkkleding. "Werkkleding is in de regel 100 procent aftrekbaar voor de Belastingdienst. Zij heeft echter wel specifieke eisen waar deze werkkleding aan moet voldoen. Zo definieert de Belastingdienst ‘kleding die (bijna) alleen geschikt is om tijdens werk te dragen’ als werkkleding." Bij een overall of uniform is dit makkelijk te bewijzen, maar hoe zit dat met meer ‘reguliere’ kleding die niet per se enkel tijdens het uitvoeren van werk gedragen wordt? "Ten eerste zorgt een beeldmerk van minimaal 70 vierkante centimeter er al voor dat de Belastingdienst de kleding als werkkleding bestempeld. Een trui met bedrijfslogo van dat formaat is een goed voorbeeld."Ben je van plan een driedelig pak bij een chique herenzaak aan te schaffen? Batenburg: "Dit is dus helaas niet aftrekbaar voor de Belastingdienst. Een aktetas voor bij dat driedelige pak is voor ondernemers opmerkelijk genoeg wel weer aftrekbaar volgens de Belastingdienst. Hier hoeft dan overigens geen beeldmerk of logo op te zitten."De Belastingdienst stelt voor aankopen op het gebied van werkkleding bepaalde eisen. Batenburg: "Gelukkig is het in andere gevallen eenduidiger. Veel andere kosten zijn zonder extra regels 100 procent aftrekbaar. Neem zakelijke telefoongesprekken thuis, vakliteratuur, zakelijke reiskosten en relatiegeschenken tot 4.700 euro."Hopelijk helpt al deze informatie je een stap verder bij je volgende belastingaangifte. Twijfel je over de mogelijkheid om bepaalde kosten af te trekken? Doe dan navraag bij de Belastingdienst, of bij je belastingadviseur of boekhouder.