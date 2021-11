Vijf tips om aftrekposten de baas te blijven

12 november 2021 - Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat de helft van de startende ondernemers en zzp’ers pas bij de aangifte inkomstenbelasting checkt of zij recht hebben op aftrekposten. Het gaat hierbij om ondernemers die zelf hun btw-aangifte regelen of gebruikmaken van de kleineondernemersregeling.

Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers welke fiscale aftrekregelingen er zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Houd gedurende het jaar in de gaten hoe jij er voor staat met je bedrijf om gebruik te kunnen (blijven) maken van aftrekposten. En stuur waar mogelijk bij.

Voor sommige regelingen moet je voldoen aan het urencriterium. Denk je dat je hier niet aan voldoet, omdat je door corona minder uren hebt gemaakt? Door corona zijn de regels voor bepaalde periodes versoepeld, waardoor je nu misschien wel voldoet. Check de versoepelingen hier.

Was jouw winst vorig jaar te laag om de zelfstandigenaftrek te gebruiken? Dan kun je het bedrag dat je niet gebruikt hebt in de volgende 9 jaar verrekenen. Dit is de ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’. Hier lees je er alles over.

Daarnaast checken drie op de tien na een verandering binnen hun onderneming niet wat voor gevolgen dit heeft voor hun belastingen. Dit vergroot de kans dat startende ondernemers en zzp’ers belastingvoordelen mislopen. Daarom doet de Belastingdienst een oproep aan ondernemers: check regelmatig en tijdig waar je recht op hebt.Een bedrijf opstarten en draaiende houden kost veel tijd en energie. Om ondernemers te helpen en ondernemerschap te stimuleren, heeft de Belastingdienst verschillende regelingen die belastingvoordeel geven. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Als je hier recht op hebt, mag je een extra bedrag van je winst aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt. "Gelukkig weten al 7 op de 10 startende ondernemers en zzp’ers aan welke voorwaarden ze moeten voldoen voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Maar vaak komen ondernemers te laat in actie," vertelt Ferry Hoogerheijde, startersvoorlichter bij de Belastingdienst.Om gebruik te maken van de belastingvoordelen is het nodig dat ondernemers regelmatig checken hoe ze ervoor staan. "Voor de zelfstandigenaftrek moet je bijvoorbeeld aan het urencriterium voldoen," legt Hoogerheijde uit. "Als je er pas bij je aangifte inkomstenbelasting achter komt dat je het urencriterium niet haalt, kun je niet meer bijsturen. Dat is zonde, want bij de zelfstandigenaftrek gaat het over 2021 om een bedrag van € 6.670. Mijn advies? Houd je gewerkte uren voor je bedrijf goed bij en check regelmatig hoe je ervoor staat."Verandert er iets in jouw ondernemerssituatie of in je bedrijf? Bijvoorbeeld omdat je investeert, je uitbreidt of personeel aanneemt. Check dan ook meteen wat dit betekent voor je belastingzaken. Dat doe je op belastingdienst.nl/ondernemers . Net gestart? Check dan het startersplatform belastingdienst.nl/starters