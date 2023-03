Kloof tussen privacy strategieën organisaties en verwachtingen consumenten

9 maart 2023 - Cisco heeft haar 2023 Data Privacy Benchmark Study gepubliceerd. Het wereldwijde jaarlijkse onderzoek, dat alweer voor de zesde keer is uitgevoerd, onderzoekt de kijk van professionals op privacy strategieën. Dit jaar blijkt dat, ondanks een moeilijk economisch klimaat, organisaties toch blijven investeren in hun privacymaatregelen. Een opmerkelijke uitkomst is dat op het gebied van privacy, de prioriteiten en verwachtingen van organisaties verschillen met die van consumenten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Uit Cisco’s onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de privacy strategieën van organisaties en wat consumenten van een organisatie verwachten. De Cisco 2022 Consumer Privacy Survey laat namelijk zien dat 60 procent van de consumenten zich zorgen maakt over hoe organisaties AI toepassen en gebruiken; 65 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan dat men het vertrouwen in organisaties is verloren vanwege hun AI-praktijken. Consumenten geven verder aan dat zij meer op hun gemak zijn wanneer zij ervoor kunnen kiezen om geen gebruik te maken van op AI gebaseerde oplossingen. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt echter dat het bieden van dergelijke opt-out mogelijkheden het minst werd gekozen (22 procent) als één van de opties die organisaties inzetten om consumenten gerust te stellen."Als het gaat om het verdienen en opbouwen van vertrouwen, is compliance alleen niet genoeg," aldus Harvey Jang, Cisco Vice President en Chief Privacy Officer. Transparantie heeft de hoogste prioriteit voor consumenten (39 procent) om bedrijven te vertrouwen, terwijl de ondervraagde organisaties vinden dat compliance de hoogste prioriteit heeft voor het opbouwen van consumentenvertrouwen (30 procent).Hoewel 96 procent van de organisaties gelooft dat ze voldoen aan de verantwoorde en ethische normen die consumenten verwachten bij op AI gebaseerde oplossingen en diensten, is 92 procent van de respondenten van mening dat hun organisatie meer moet doen om consumenten gerust te stellen over het gebruik van hun data.Ondanks een moeilijk economisch klimaat blijven organisaties investeren in privacy: de uitgaven zijn gestegen van 1,2 miljoen dollar drie jaar geleden, naar 2,7 miljoen dollar dit jaar. Meer dan 70 procent van de ondervraagde organisaties geeft aan dat zij voordelen halen uit het blijven investeren in privacy. Deze voordelen omvatten onder andere het opbouwen van vertrouwen bij consumenten, het verminderen van verkoopvertragingen of het beperken van verliezen als gevolg van datalekken.Nu privacy een kritieke bedrijfsprioriteit is, erkennen meer organisaties dat iedereen in de organisatie een essentiële rol speelt bij de bescherming van data. Dit jaar geeft 95 procent van de ondervraagde respondenten aan dat "al hun werknemers" moeten weten hoe ze bedrijfsgegevens goed moeten beschermen."De strategie van een organisatie ten aanzien van privacy heeft meer impact dan alleen op compliance," aldus Dev Stahlkopf, Cisco Executive Vice President en Chief Legal Officer. "Investeringen in privacy versterken de bedrijfswaarde op het gebied van verkoop, beveiliging, bedrijfsvoering en vooral vertrouwen."Privacywetgeving speelt een belangrijke rol, hiermee kunnen overheden namelijk organisaties verantwoordelijk houden voor de manier waarop zij persoonsgegevens beheren. In 157 landen (tegenover 145 vorig jaar) zijn er nu privacywetten actief. Hoewel de naleving van deze wetten aanzienlijke inspanningen en kosten met zich meebrengt, zegt 79 procent van alle respondenten dat de privacywetgeving een positief effect heeft gehad. Hoewel 88 procent van de respondenten denkt dat hun gegevens veiliger zijn als ze alleen in hun eigen land of regio worden opgeslagen, blijkt uit het onderzoek dat dit niet opgaat als de kosten, de beveiliging en andere afwegingen in beschouwing worden genomen. Opmerkelijk genoeg geeft 90 procent van de ondervraagden aan dat ze geloven dat een wereldwijde provider, die op schaal werkt, de data beter kan beschermen dan lokale providers.