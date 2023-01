Hoe technologie een boost is voor creativiteit, communities en dataprivacy

23 januari 2023 - In de huidige tijd van continue verandering zal nieuwe technologie, zoals AI en web3 een stimulerend effect hebben op creativiteit, aandacht voor communities en dataprivacy. Dit is de belangrijkste voorspelling uit het recente Accenture Life Trends 2023 rapport, de voormalige Fjord Trends.

"Door de vele gebeurtenissen in de wereld en in het leven van consumenten is de zorg om controle over hun eigen leven groter dan ooit. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid heeft enorme impact op de relatie tussen merken en organisaties. Deze uitdagende tijden voor veel organisaties biedt ook kansen: het voordeel van deze dynamiek is dat het bedrijven de kans biedt nieuwe, frisse relaties met klanten op te bouwen," zegt Sohel Aziz Managing Director Frankrijk, Nederland & België Accenture Song.Het Accenture Life Trends rapport is ook dit jaar gebaseerd op de input van een wereldwijd netwerk van onze klanten, designers, techneuten, sociologen en antropologen van Accenture Song. Dit heeft geleid tot vijf wereldwijde trends in het gedrag van mensen die het bedrijfsleven, de cultuur en de samenleving de komende jaren zullen beïnvloeden. De belangrijkste trends zijn:1. Een permanente crisis vraagt om flexibiliteit – Wereldwijde rampen volgen elkaar razendsnel op. Toch zijn we als mens in staat om ons continu aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Door te schakelen tussen vechten, vluchten, focussen of bevriezen. Deze reacties bepalen welke beslissingen mensen nemen, wat ze kopen en hoe ze werkgevers en merken ervaren. Om zelf te overleven, moeten bedrijven hier dus op anticiperen.2. De toekomst van loyaliteit - In een instabiele wereld willen mensen zich thuis voelen. Communities – in welke vorm dan ook - bieden die veiligheid. Communities krijgen zo een hele nieuwe rol in de plannen van veel organisaties, om echt binding te creeren met klanten en om loyaliteit een nieuwe invulling te geven.3. Werk is persoonlijker dan ooit – De terugkeer naar kantoor onderstreept het belang van sociale aspecten van het kantoorleven. Toevallige ontmoetingen en de persoonlijke begeleiding van jong talent komen weer terug. Maar zonder persoonlijke betrokkenheid ontbreekt de aandacht voor mentorschap, innovatie, cultuur en inclusiviteit binnen organisaties.4. AI stimuleert creativiteit – Kunstmatige Intelligentie (AI) is inmiddels breed beschikbaar en stimuleert creativiteit. Nu al kan iedereen met AI-tools eenvoudig teksten, beelden en muziek creëren. Toch moeten bedrijven goed nadenken over hoe ze zich in een AI-wereld onderscheiden. Hoe creativiteit de inzet van AI echt waardevol kan maken en hoe we met AI innovatie kunnen versnellen én klantwaarde kunnen verhogen.5. Einde aan de digitale identiteitscrisis – Misbruik van persoonlijke gegevens komt veel voor en het vertrouwen in online ervaringen met merken neemt af. De digital wallet en tokenisation (inclusief betaalmethodes, ID en klantenkaarten) helpt mensen steeds beter bepalen wat zij zelf delen met – of zelfs verkopen aan – bedrijven. Zo krijgt de gebruiker meer grip op zijn gegevens. Dat is goed nieuws voor merken: de gegevens die mensen wél geven worden zo veel waardevoller.Het complete Life Trends 2023-rapport, is hier te vinden. Het rapport is ook beschikbaar via Accenture Foresight, de nieuwe thought leadership app met een gepersonaliseerde feed voor de nieuwste rapporten, casestudies, blogs, interactieve datagrafieken, podcasts en meer.