Privacytips voor ontwikkelaars van huishoudrobots

30 augustus 2022 - Er komen steeds meer datagedreven huishoudrobots op de markt. Denk bijvoorbeeld aan een robotstofzuiger die alles weet over de indeling van een huis. Ook in Nederland zijn er steeds meer robopreneurs, ondernemers die met roboticaoplossingen komen. Volgens Robbie Van Akkeren van RobotAssistent.nl is dat geen slechte zaak, maar hij hamert wel op een aantal privacyzaken. De hedendaagse consument verwacht dat het goed zit met de privacy.

Hij legt een aantal dingen uit en heeft ook verschillende tips voor ontwikkelaars en ondernemers in deze sector."In de beginperiode van sociale media en zoekmachines leken consumenten niet meteen wakker te liggen van privacyzaken . Het was toen dat mailprogramma’s, zoekmachines, navigatieoplossingen en sociale media het internet razendsnel veroverden. Deze diensten zijn vaak gratis, maar hebben uiteraard een verdienmodel. Het verzamelen van data speelt daarbij een belangrijke rol. Die data zorgt er enerzijds voor dat internetbedrijven hun diensten nog beter op hun doelgroep kunnen afstemmen, waardoor ze beter zijn dan concurrenten. En anderzijds kunnen ze met deze gegevens ook geld verdienen, bijvoorbeeld door heel gerichte advertenties te tonen of door de gegevens te verkopen."De hedendaagse consument zit volgens Van Akkeren meer in met hoe er met data wordt omgegaan. En ontwikkelaars van datagedreven huishoudoplossingen moeten daar volgens hem rekening mee houden: "Neem bijvoorbeeld de Roomba, de elektronische stofzuiger van iRobot. Deze stofzuiger is uitgerust met talloze sensoren en een camera. Dergelijke robots verzamelen veel gegevens. Ze maken bijvoorbeeld een plattegrond van de woning. Op basis hiervan kan de robot optimale reinigingsroutes berekenen. In de privacydisclaimer van het bedrijf staat dat iRobot dergelijke gegevens mag verkopen. De gebruiker gaat daarmee akkoord.""De baas van het bedrijf wilde in het verleden de kaarten van de woningen verkopen aan IoT-bedrijven," gaat Van Akkeren verder. Dat kon volgens hem op weinig begrip rekenen van de klant: "Dit verscheen in de pers en er ontstond een golf van kritiek. Blijkbaar wilde niemand dat de plattegrond van zijn of haar woning werd verkocht. Uiteindelijk besliste het bedrijf om niet door te gaan met de verkoop." Het is volgens Van Akkeren belangrijk dat bedrijven die dergelijke slimme huishoudrobots aanbieden, duidelijker communiceren over wat ze met de gegevens doen: "En dan niet gewoon in een ellenlange privacydisclaimer, maar in een informatiefiche waarmee mensen de belangrijkste zaken in één oogopslag kunnen zien.""Daarnaast is het algemeen geweten dat eigenaars hun robots graag een persoonlijkheid toekennen. De stofzuigrobot wordt dan bijvoorbeeld Marie of Eugène," legt Van Akkeren uit. "Fabrikanten spelen daar ook op in, door de gebruiker de mogelijkheid te bieden om de robot via een app een naam te geven. Sommige fabrikanten laten dergelijke robots zelfs lijken op een mens of een dier. Dat doen ze niet zomaar. Personificatie zorgt ervoor dat mensen meer vertrouwen krijgen in de robot. Ze denken minder na over de privacyzaakjes die achter de robot schuilen," gaat hij verder.Van Akkeren heeft het over nog een laatste aandachtspunt: "Ten slotte is het zo dat mensen zichtbare sensoren en camera’s vrezen. Het is niet voor niets dat veel mensen nog steeds een sticker kleven op de webcam van hun laptop. Hoe meer de camera opvalt, des te meer mensen dat doen. De camera herinnert ze er voortdurend aan dat ze kunnen worden bekeken. Daarom is het een goed idee om in te zetten op minder opvallende sensoren en camera’s."