Ondernemers en gebruikers denken mee over nieuw Handelsregister

30 augustus 2022 - De Kamer van Koophandel (KVK) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken hoe het Handelsregister moet worden aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving, samen met ondernemers en betrokkenen. Moet er meer nadruk komen op privacy en afscherming van gegevens, of is juist openbaarheid van belang? Op 6 en 8 september 2022 zijn er twee interactieve online sessies waarin een oplossingsrichting voor het Handelsregister van de toekomst wordt voorgelegd. Iedereen kan daarbij aanschuiven en meepraten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De opgave voor KVK en het ministerie is helder maar niet eenvoudig: stel vast hoe je integer kunt omgaan met gegevens uit het Handelsregister, en ga daarbij uit van de belangen van ondernemers en gebruikers. Die zitten lang niet altijd op één lijn.Maya Angoelal, ondernemer/oprichter van praktijk Mondzorg Dental Beauty in Den Haag, pleit voor meer afscherming van gegevens: ‘Ik ben van mening dat mijn gegevens en die van andere ondernemers niet openbaar hoeven te zijn. Omdat die gegevens niks zeggen over het product dat je levert en of dat de dienst die je verleent góed is of niet. Ik kijk eigenlijk alleen naar het Handelsregister om te zien of een bedrijf bestaat, maar niet naar verdere gegevens.’Aan de andere kant van het spectrum staat Jesse Renema, Senior Projectleider bij de Open State Foundation. Zijn visie: ‘Een open handelsregister, dat is wat wij willen. Het Handelsregister is goed voor een eerlijk handelsklimaat. Je kunt kijken of het bedrijf waarmee je zaken wilt doen gezond is en of je er graag mee in zee wilt. Tegelijkertijd is het een bron voor maatschappelijke partijen, zoals journalisten, om die controle zelf te kunnen uitvoeren. Zo kun je belastingontduiking, corruptie, witwassen en fraude tegengaan. Maar maximale transparantie betekent bijvoorbeeld niet dat BSN-nummers openbaar gemaakt moeten worden. We doelen op de informatie die openbaar gemaakt kán worden, voor de maatschappelijke inzet van die gegevens.’Op basis van eerdere bijeenkomsten met betrokkenen is een richting opgesteld voor het nieuwe Handelsregister. In de komende sessies wordt die kritisch getoetst.Meer informatie is te vinden via Online consultatie Datavisie Handelsregister Tickets, Meerdere data | Eventbrite . Mensen die willen meedenken kunnen zich daar ook aanmelden.