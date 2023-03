Bedrijven richten zich op extra functies voor online winkelen - consumenten niet

2 maart 2023 - Storyblok heeft onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat veel bedrijven niet goed begrijpen wat consumenten willen als het gaat om online winkelen. Het onderzoek onder 6.000 consumenten en 500 bedrijfsleiders bij middelgrote e-commercebedrijven in de VS en Europa laat zien dat 77 procent van de bedrijven gelooft dat functies zoals chatbots de klantervaring verbeteren, terwijl slechts 27 procent van de consumenten het daarmee eens is.

Op de vraag wat de drie belangrijkste factoren zijn in de online ervaring, antwoordde 65 procent van de consumenten navigatiegemak, 50 procent visuele aantrekkingskracht en 45 procent eenvoudige vormgeving. Daarentegen noemde slechts 28 procent van de bedrijven het verbeteren van het ontwerp van hun website als prioriteit, en zei 43 procent meer functies te zullen toevoegen. 52 procent van de bedrijven zei dat ze meer betalingsmogelijkheden zouden toevoegen, maar slechts 37 procent van de consumenten vond beperkte betalingsmogelijkheden een probleem.Zowel consumenten en bedrijven vinden snelle laadtijden van cruciaal belang. 42 procent van de consumenten zegt binnen tien seconden te beslissen of ze op een website blijven of niet - twintig procent binnen vijf seconden. 47 procent van de bedrijven zei dat het verbeteren van de laadtijd van hun website een topprioriteit was.Eerder onderzoek van Storyblok laat zien hoe belangrijk het is dat bedrijven de prioriteiten van hun klanten begrijpen. Storyblok onthulde dat 60 procent van de consumenten regelmatig afziet van een aankoop vanwege een slechte gebruikerservaring op de website en bedrijven schatten dat dit gemiddeld $72.000 aan omzet per jaar kost.Dominik Angerer, CEO en medeoprichter van Storyblok, zegt: "Bij bedrijven is er veel enthousiasme voor meer functies, maar bij consumenten eigenlijk nog niet. Het is belangrijk dat bedrijven zich voortdurend afvragen of toegevoegde functies op hun websites de klantervaring daadwerkelijk verbeteren. Meer is niet altijd beter, en wat ons onderzoek duidelijk aantoont is dat bedrijven een goed ontwerp, duidelijke navigatie en snelle laadtijden nooit moeten vergeten."28 procent van de bedrijfsleiders gelooft dat AR/VR-ervaringen de belangrijkste trend in marketing zijn, gevolgd door AI-gegenereerde content (22 procent), personalisatie (twintig procent) en automatisering (elf procent). Consumenten zijn iets sceptischer over de impact van AR/VR: 42 procent zegt dat het hen zou aanzetten tot een aankoop en 21 procent zegt het niet te weten. Amerikanen waren enthousiaster: 57 procent was het ermee eens dat het hen zou aanzetten tot een aankoop, tegenover 32 procent in het Verenigd Koninkrijk.