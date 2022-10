By the way: heb jij je btw-aangifte voor het derde kwartaal al gedaan?

27 oktober 2022 - Ben jij ondernemer? En doe je de btw-aangifte zelf? Vergeet je btw-aangifte over het derde kwartaal dan niet te doen. Uiterlijk maandag 31 oktober moet je btw-aangifte én betaling binnen zijn bij de Belastingdienst. Oók als je in het derde kwartaal geen omzet had. Om je te helpen bij je btw-aangifte zet de Belastingdienst een aantal aandachtspunten op een rij.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook als je in het afgelopen kwartaal geen omzet had, moet je btw-aangifte doen. Gelukkig geef je dit in de btw-aangifte makkelijk aan. Vergeet niet op tijd btw-aangifte te doen en voorkom dat je een naheffingsaanslag met een boete ontvangt.Ben je net gestart met ondernemen? Misschien staat er nog geen digitale aangifte voor je klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je ontvangt je eerste btw-aangifte in dat geval op papier.Aangifte doen is één, betalen stap twee. Betaal gelijk via online bankieren of plan je betaling tijdig in. Zo weet je zeker dat de betaling op tijd binnen is. En kun je de deadline van 31 oktober aanstaande met een gerust hart laten passeren.Kocht je een nieuwe laptop, werkkleding of draaibank? En betaalde je daarover btw? Dan kun je deze aftrekken in je btw-aangifte. Let op: de factuurdatum is bepalend voor het tijdvak waarin je de btw aftrekt. De btw hoef je dus nog niet betaald te hebben. En uiteraard moeten facturen aan de eisen voldoen, anders mag je de btw niet aftrekken. Check hier aan welke eisen de factuur moet voldoen.Hulp is er in vele vormen. Wil je tijd besparen? Maak gebruik van boekhoudsoftware. Er bestaan online pakketten waarmee je de btw-aangifte direct vanuit de software kunt indienen bij de Belastingdienst. Makkelijk en handig, want het helpt je fouten voorkomen.Blijft je jaaromzet structureel onder de € 20.000? En heb je weinig zakelijke klanten? Misschien is de kleineondernemersregeling (KOR) het overwegen waard. De KOR is een vrijstelling voor de btw. Maak je gebruik van de KOR, dan hoef je geen btw-aangifte te doen, maar kun je ook geen btw terugvragen over kosten en investeringen.Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/kor.Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers voor meer informatie en hulpmiddelen voor een goede start met je belastingzaken.