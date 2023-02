Explosieve groei aantal nagelstylisten

27 februari 2023 - Het aantal nagelstylisten is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er ruim 7.830 nagelstylisten ingeschreven bij KVK. Begin 2023 zijn het er bijna 11.300. Een toename van 44 procent. Marijn Baijer, eigenaar van nagelsalon De Lakster in Oud-Beijerland, ziet dat de invloed van social media groot is. "Er komen daar tal van mooie voorbeelden voorbij en iedereen wil er verzorgd uitzien met mooie nagels, passend bij je look."

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het aantal bij KVK ingeschreven nagelstylistenis sinds 2018 met 44 procent gestegen van 7.837 naar 11.298 in 2023.Het aantal concurrenten groeit. Marijn Baijer, van De Lakster uit Oud-Beijerland, ziet ook in haar omgeving het aantal nagelsalons groeien. Ze vindt het geen reden zich zorgen te maken. "De vaste klanten blijven wel trouw komen. En de vraag is voldoende, ik moet regelmatig nee verkopen."Baijer wilde altijd al iets in de beauty gaan doen. Ze is creatief, goed in tekenen en als nagelstyliste kon ze dit alles combineren. Na een opleiding tot nagelstyliste opent ze in 2020 haar eigen nagelsalon om fulltime haar klanten van dienst te kunnen zijn. "Iedereen die dat wil kan een eigen nagelsalon beginnen. Een opleiding is niet verplicht. Maar een opleiding zou ik zeker aanraden. Bedenk dat je met de handen van iemand anders bezig bent. Voor een goed advies en resultaat is kennis van de anatomie van de nagel belangrijk. Door verkeerd materiaal te gebruiken of onkundig gebruik van apparatuur, kun je een nagel (ernstig) beschadigen. Een professionele nagelstylist werkt met kwalitatief hoogwaardige producten en apparatuur.Daarnaast is goed advies, over hoe de klant de nagels zo lang mogelijk goed kan houden, belangrijk. Er is veel werk voor nagelstylistes. Mijn agenda staat continu vol. Reclame maken is niet nodig. Mijn Instagram-account en mond-tot-mondreclame zijn voldoende. Een extra punt waar ik klanten mee trek is dat ik werk met vegan-producten. Dat wordt steeds belangrijker."38 procent van de nagelstylisten is gevestigd in Zuid-Holland of Noord-Brabant. In deze provincies samen zijn 4.300 nagelstylisten gevestigd. In Zuid-Holland zijn dit 2.283 nagelstylisten en in Noord-Brabant 2.017. In Zeeland en Flevoland zijn de minste nagelstylisten gevestigd: respectievelijk 285 en 341.Social media speelt een grote rol bij het bekendheid geven van je bedrijf en product. Maar ook voor inspiratie, aldus Baijer. "Ik heb vooral veel jonge klanten. Uiterlijk is belangrijk. Ze willen mooie nagels die er verzorgd uitzien voor een langere periode. Het moet passen bij een bepaalde outfit en een behandeling is genieten van een luxe momentje, even wat me-time. De jonge generatie heeft er geld voor over om er mooi uit te zien en mooie nagels horen daarbij. Ook speelt gemak een rol. Je hebt er drie tot vier weken geen omkijken meer naar. Vaak gepersonaliseerd, het design hebben ze in hun hoofd als ze bij me komen. Voor speciale gelegenheden is extra aandacht. Denk aan bruiloften en feestdagen. Nagels worden dan aangepast aan de situatie die van toepassing is.Mooi nagels willen is zo populair dat ik merk dat mensen zelf gaan proberen om mooie nagels te maken. Op het internet kun je gemakkelijk aan de spullen komen om te hobbyen met nagels. Regelmatig zie ik klanten snel terugkomen omdat het niet lukt, of het resultaat valt tegen."Lees de tips om voor jezelf te beginnen als nagelstylist