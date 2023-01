Je bent nooit te oud om te ondernemen

20 januari 2023 - Het aantal ondernemers op leeftijd is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er ruim 135.000 ondernemers van 65 jaar en ouder ingeschreven bij KVK. Begin 2023 zijn het er bijna 193.000. Een toename van 42 procent. KVK-adviseur Angèle Magré, weet dat een deel van de 65 plussers zich nog te jong voelt om te stoppen met werken. Daarnaast hebben zij nog veel te bieden binnen bedrijven: "Ze zijn gemotiveerd, loyaal en betrouwbaar."

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemers van 65 jaar en ouder, is sinds 2018 met 42 procent gestegen van 135.834 naar 192.892 in 2023. Opvallend hierbij is dat het aantal ondernemers van 75 jaar en ouder sterk stijgt. In de leeftijdsklasse 75 – 79 jaar is er een stijging van 108 procent (van 10.576 naar 25.382). In de leeftijdsklasse van 80 - 84 jaar stijgt het aantal ondernemers met 88 procent (van 3.744 naar 7.042). En in de leeftijdsklasse van 85 jaar en ouder is de stijging 58 procent (van 1.440 naar 2.273).Magré noemt drie redenen waarom oudere ondernemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd actief blijven als ondernemer: "Je hebt ondernemers die zichzelf nog te jong voelen om te stoppen met werken. Ze voelen zich nog betrokken bij alles wat in de onderneming gebeurt en bij het contact met klanten. Er is wellicht wel opvolging maar alles loslaten vinden ze moeilijk. Daarnaast is er de groep ondernemers die nog geen koper of opvolger heeft voor het bedrijf en doorgaan met ondernemen. Een derde groep is bang voor het spreekwoordelijke zwarte gat na een arbeidzaam leven."De 65 plus ondernemers zijn voornamelijk actief in de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, land- en tuinbouw, groothandel en cultuur, sport en recreatie.37 procent van de 65 plus ondernemers heeft de onderneming gevestigd in Noord- ofZuid-Holland. In deze provincies samen zijn 71.408 ondernemers van 65 jaar en ouder gevestigd. Dit is 37 procent van het totaal aantal oudere ondernemers in Nederland. In Flevoland en Zeeland zijn de minste 65 plus ondernemers gevestigd met respectievelijk 4.190 en 5.023.In de provincies Zeeland en Drenthe is 12,2 procent van het totaal aantal ondernemers 65 plus. In Zuid-Holland is het aandeel 65 plus ondernemers het laagst met 7,9 procent van het totaal aantal ondernemers in die provincie.Het zijn niet alleen 65 plus ondernemers die in hun onderneming blijven na het bereiken van de AOW-leeftijd. Ondernemen is niet leeftijdsgebonden. Een andere reden waardoor het aantal oudere ondernemers toeneemt is dat een groeiend aantal na pensionering start met een eigen onderneming. In 2018 zijn 3.745 starters na hun 65e een onderneming begonnen. In 2022 waren dit er 4.313. Een groei van vijftien procent ten opzichte van 2018. Favoriete sectoren om in te starten zijn de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en logistiek.Magré: "Ga je met pensioen dan is de kans aanwezig dat je in een gat valt. Je hebt weinig te doen, hebt minder contact met je collega’s en ook regelmaat en structuur verdwijnen vaak. Veel ouderen willen hun ervaring, kennis en netwerk in specifieke branches delen met jongeren. Steeds vaker zien we dat zij als coach en mentor een onderneming starten. Of zij verhuren zich als interimmer voor verschillende klussen waarbij hun ervaring belangrijk is. Om ook na je pensioen actief te blijven, biedt het ondernemerschap de vrijheid om te kiezen welk werk je wilt doen en wanneer. Het extra inkomen zorgt voor meer financiële mogelijkheden, maar het is wel belangrijk te kijken hoe dit extra belast wordt en wat de eventuele gevolgen zijn voor je toeslagen."Heb je plannen om na je pensioen te beginnen met een onderneming? Bekijk de tips om te ondernemen na je pensioen