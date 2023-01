Steeds meer ondernemers maken er chocola van

2 januari 2023 - Het aantal verkooppunten in luxe chocolade is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gegroeid. In 2017 stonden er ruim 950 ondernemingen die chocoladeproducten maken en verkopen ingeschreven bij KVK. Begin 2022 zijn het er ruim 1.200. Een toename van 29 procent. Corona had volgens chocolatier Linda Veldman een positief effect op de chocolade business. "Tijdens de coronapandemie werkte chocolade als comfortfood. Heel geschikt om emoties mee weg te werken."

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemers die veelal zelfgemaakte chocoladeproducten verkopen, is sinds 2017 met 29 procent gestegen van 962 naar 1.239 in 2022.Na acht jaar loondienst bij ambachtelijke patisserieën en bakkers vond Linda Veldman, eigenaar van Chocolin in Oud-Beijerland, in 2021 een geschikte locatie om een eigen chocolaterie te beginnen. In loondienst merkte ze dat de vraag naar chocolade groeiende was. Veldman: "Chocolade is hip. Door nieuwe, moderne smaken als karamel-zeezout, earl grey en latte macchiato is chocolade steeds populairder bij zowel oud als jong. Daarnaast dragen tv-programma’s en filmpjes op social media bij aan de bekendheid van chocola."Volgens Veldman werkte chocolade als comfortfood tijdens de coronapandemie. "Heel geschikt om emoties mee weg te werken en jezelf of anderen te verwennen. Chocolade gold als vervanging van andere leuke of lekkere dingen. Chocolaterieën mochten wel open en er kwamen nieuwe klanten die echte chocolade ontdekten en het gingen waarderen. De vraag was groot, dus het is niet gek dat het aantal chocolaterieën steeg. Ook de behoefte om zelf iets te kunnen doen met chocolade groeide, bijvoorbeeld bij vrijgezellenfeestjes, bedrijfsuitjes en workshops. Het zorgt voor een stukje beleving in mijn winkel."41 procent van de productie- en verkooppunten van luxe chocolades is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 504 chocolaterieën gevestigd.In Flevoland en Drenthe zijn de minste chocolaterieën gevestigd met respectievelijk 19 en 26.Kijkend naar het aantal luxe chocolade verkooppunten per 100.000 inwoners, tellen de provincies Zeeland en Limburg met respectievelijk 9,8 en 9,7 chocolaterieën per 100.000 inwoners de meeste ondernemingen. Flevoland (4,6), Overijssel (4,8) en Drenthe (4,8) tellen de minste chocolaterieën per 100.000 inwoners.Duurzaam ondernemen wordt ook voor de chocolaterie belangrijker. "Door de energiecrisis moet je hier als ondernemer in meegaan. Ik maak veel gebruik van de koeling. Daarvoor is veel energie nodig. Ik overweeg daarom zonnepanelen aan te schaffen", licht Veldman toe.Iedereen die dat wil kan een chocolaterie beginnen, beweert Veldman, zelf opgeleid bij onder andere de Belgische Chocoladeacademie van Callebaut. "Vakmanschap en kennis zijn belangrijk om kwaliteit te leveren. Chocolaterie is een echt ambacht. Het leukste in deze branche vind ik dat ik mijn eigen creativiteit kwijt kan in het maken van producten. En me van daaruit kan door ontwikkelen. Het is keihard werken maar je doet het voor een tevreden en blije klant.Je kunt je als chocolaterie onderscheiden door een eigen stijl te ontwikkelen, moderner te werken en nieuwe smaken chocolade aan te bieden." Zelf werkt Veldman graag met kleuren: "Sommige klanten moeten er even aanwennen dat chocolade niet alleen bruin of wit is. Om kleur te creëren werk ik met cacaoboter en natuurlijke kleurstoffen. Daarnaast is er steeds meer vraag naar fairtrade chocolade, vegan, glutenvrije en lactosevrije producten. Als chocolatier moet je inspelen op de wensen van de klant. "Heb je plannen om ook te beginnen met een winkel in chocolade? Bekijk de tips om een eigen winkel te beginnen.