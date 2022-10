Geef je belastingzaken een kick-start met tips van de Belastingdienst

21 oktober 2022 - Wist je dat het aantal startende ondernemers blijft toenemen? Het aantal ondernemingen is dit jaar met 5,5 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Behoor je net als meer dan 170.000 andere Nederlanders tot de startende ondernemers van 2022? Dan kwam er vast een hoop op je af. Je belastingzaken regelen was daardoor misschien niet het eerste waar je aan dacht. Toch is het goed deze zaken direct vanaf de start goed te regelen.

Om je te helpen, geeft de Belastingdienst je zes tips.Een goed begin is het halve werk. Houd daarom je administratie regelmatig bij en bewaar deze minimaal zeven jaar. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, het geeft je ook op ieder moment inzicht in hoe het met je onderneming gaat. Én het bespaart je tijd rond de btw-kwartaalaangiftes, omdat je alle benodigde informatie direct bij de hand hebt.Tip: werk je administratie op een vast moment en op een centrale plek bij. Bij voorkeur digitaal. Daarmee is je administratie altijd actueel en overal inzichtelijk. Lees hier meer over het opzetten van je administratie en wat daarbij komt kijken.Duizelen de begrippen btw-aangifte, omzetbelasting en zelfstandigenaftrek je? Geen zorgen, op 9 november helpt de Belastingdienst je op weg. Dan vindt het webinar ‘Goede start met de Belastingdienst’ plaats. Na afloop weet je wat jou te wachten staat als startende ondernemer en heb je jezelf binnen no-time wegwijs gemaakt. Zet jij het webinar in je agenda?Btw-aangifte doen is verplicht en staat daarom ieder kwartaal automatisch voor je klaar in ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Voorkom een boete en dien je btw-aangifte altijd in. Ook als je in dat kwartaal geen omzet hebt gemaakt. Dit geef je eenvoudig aan in de btw-aangifte.Als je net gestart bent met ondernemen, kan het zijn dat er nog geen digitale aangifte voor je klaarstaat in Mijn Belastingdienst Zakelijk. In dat geval ontvang je je eerste btw-aangifte op papier.Mogelijk heb je de aankomende btw-aangifte nog niet op je netvlies. Zet de data voor de btw-aangiften en -betalingen alvast in je agenda. Zo weet je zeker dat je op tijd bent.Ook handig: plan de betaling in via online bankieren. Dan is óók je betaling op tijd binnen. De deadline voor de eerstvolgende kwartaalaangifte én betaling is 31 oktober.Verwacht je dat je jaaromzet structureel onder de € 20.000 blijft? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Dit is een vrijstelling voor de btw. Als je gebruikmaakt van de KOR, hoef je geen btw-aangifte te doen. Maar je kunt ook geen btw terugvragen over kosten en investeringen. Kijk op belastingdienst.nl/kor of de KOR iets voor jou is.Hier ontmoet je andere ondernemers die net een bedrijf zijn gestart. Spar samen over je onderneming en wissel tips uit. En stel al je vragen aan de Belastingdienst. Verschillende experts staan voor je klaar. De KVK Startersdag vindt op 5 november plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Kijk voor meer informatie op kvk.nl/startersdag