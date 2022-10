Zzp’er driftig op zoek naar alternatief afgeschafte fiscale oudedagsreserve

7 oktober 2022 - Sinds de miljoenenota is het hoge woord eruit. De fiscale oudedagsreserve (de FOR) stopt per 1 januari 2023. Voor zzp’ers belangrijk en ingrijpend nieuws. Want wat moet je met de door jou opgebouwde FOR? Zijn er alternatieven om toch fiscaal vriendelijk pensioen op te blijven bouwen? Vorige week organiseerde BrightPensioen het webinar ‘Eerste Hulp Bij Oudedagsreserve afschaffing’. De eerste van een reeks van drie (allemaal over de oudedagsreserve). Niet eerder meldde zoveel zzp’ers zich aan voor een zzp-webinar van BrightPensioen, ruim 400.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Sjaak Zonneveld directeur BrightPensioen: "We organiseren ieder jaar tientallen webinars. Ze worden goed bezocht maar deze komt met stip op nummer een binnen. Als zoveel zzp’ers hun werk uit handen laten vallen voor een webinar over de FOR, dan zegt dat wel wat. We zagen op onze pagina over dit onderwerp de dag na de miljoenennota het bezoek al sterk toenemen. Zzp’ers willen weten wat ze moeten doen en waar ze aan toe zijn. Daarom hebben we direct besloten ook een webinar te organiseren. We gaan hem herhalen, omdat we zien hoe groot de behoefte is naar meer informatie."Uit onderzoek dat BrightPensioen in maart van dit jaar uit liet voeren door onderzoeksbureau Multiscope bleek dat een derde (34 procent) van de zzp’ers gebruikmaakt van de fiscale oudedagsreserve. Voor zowel zzp’ers die de FOR gebruikten als die dat niet deden is het webinar nuttig. Voor de FOR gebruikers is bijvoorbeeld slim om zich te laten informeren over de mogelijkheid om dit jaar (dus over 2022) nog een bedrag toe te voegen, ofwel doteren. Of als ze het boekjaar 2021 nog niet hebben afgesloten, dat over het afgelopen jaar ook nog te doen. Reeds opgebouwde FOR mag in de boekhouding blijven staan. Maar of je dat moet willen, is de vraag. Reeds opgebouwde FOR kun je (op een bepaald moment) ook afstorten naar een lijfrenterekening.Het bedrag dat je als zzp’er per jaar belastingvriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen, de zogenaamde jaarruimte, wordt ook groter. Deze gaat van 13,3 procent naar 30 procent van het verdiende inkomen. Deze verruimimg maakt deel uit van de plannen voor een nieuw pensioenstelsel, dat mogelijk niet meer in 2022 wordt goedgekeurd, wat wel het plan was. Daardoor loopt de afschaffing van de FOR en de verruiming van de jaarruimte misschien niet parallel. Sjaak Zonneveld: "Dat is zonde en verwarrend. Zzp’ers worden zo een jaar benadeeld in hun pensioenopbouw. Doe dat gewoon in één keer per 1 januari 2023. Ik hoop echt dat ze in Den Haag dat kleine stukje uit het nieuwe pensioenplan tillen en tegelijk met het afschaffen van de FOR invoeren."