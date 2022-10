Het nieuwe pensioenstelsel is er, maar blijft bij driekwart bedrijven op to-dolijstje staan

12 oktober 2022 - Het nieuwe pensioenstelsel staat voor de deur, maar op de een of andere manier blijft het implementeren ervan op het to-do-lijstje van veel werkgevers staan. Zo heeft 76 procent van de mkb’ers nog geen actie ondernomen. Dit blijkt uit recent onderzoek van researchbureau GfK in opdracht van Allianz. Bij grote klussen als deze helpt het om in stappen te denken. Daarom volgen hier drie stappen die belangrijk zijn bij het implementeren van het nieuwe pensioenstelsel.

Wat verandert er nu eigenlijk door de komst van het nieuwe pensioenstelsel voor de organisatie en werknemers? Dat uitzoeken is een belangrijke eerste stap. Zo veranderen de premiestaffel en het nabestaandenpensioen, en is er overgangsrecht gecreëerd. Voor een goede voorbereiding kunnen mkb’ers het beste hulp inschakelen van hun pensioenadviseur of accountant. Het is ook raadzaam om de website werkenaanonspensioen.nl te bekijken voor algemene informatie en stappenplannen.De wijzigingen die het nieuwe stelsel met zich meebrengt, hebben invloed op de organisatie en werknemers. Een gevolg is bijvoorbeeld dat pensioenen flexibeler meebewegen met de markt en het dus niet zeker is wat de uiteindelijke pensioenuitkering wordt voor een werknemer. Dit kan onrust veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat mkb-bedrijven op tijd beginnen met het inzichtelijk (laten) maken van de gevolgen en risico’s, zodat vragen van werknemers snel beantwoord kunnen worden.Voor veel werknemers is het pensioen een zorg voor later, maar voor een bepaalde groep werknemers – de babyboomers – komt het einde van de carrière steeds dichterbij. Zij vragen zich af wat het nieuwe stelsel betekent voor het pensioen dat zij zullen ontvangen. Het is daarom belangrijk om werknemers vroegtijdig mee te nemen in de gevolgen van het nieuwe stelsel. Hiervoor kunnen mkb’ers het beste hulp inschakelen van een specialist, zoals de pensioenadviseur en/of pensioenuitvoerder. Of de website onsnieuwepensioen.nl bezoeken voor informatie op hoofdlijnen over de nieuwe pensioenregels.Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar bedrijven beginnen, als ze maar beginnen. Het pensioenakkoord is een ingewikkeld onderwerp, maar hoe langer de voorbereiding wordt uitgesteld, hoe minder opties er overblijven. Dit heeft als risico dat organisaties achter de feiten aanlopen. Daarnaast is een goed pensioen een belangrijk aspect voor het werven en behouden van talent. Daarom de oproep aan mkb-bedrijven: kom in actie en maak gebruik van de hulp en expertise van een pensioenadviseur om samen tot de best passende pensioenregeling te komen.