Koppel inleg pensioen aan inkomen zzp’er lopend jaar en niet aan vorig jaar

30 augustus 2021 - Hoe zzp’ers over een aantal zaken rondom pensioen denken, wordt met enige regelmaat onderzocht. Dat is alleen vaak een nogal heterogene groep met bijvoorbeeld zzp’ers die wél en zzp’ers die géén pensioen opbouwen. Interessant om eens aan de groep die wel pensioen opbouwen te vragen hoe zij een aantal zaken zien. BrightPensioen vroeg het haar deelnemers. Ruim 400 leden deden mee.

Opvallende uitkomsten: 38,3 procent heeft liever dat de jaarruimte die bepaalt hoeveel je kunt inleggen in je pensioenpot wordt gebaseerd op het huidige jaar. 22,5 procent wil het houden zoals het nu is, gebaseerd op het jaar ervoor. 58,6 procent vindt dat zzp’ers niet verplicht moeten worden om pensioen op te bouwen. 47 procent van de deelnemers bij BrightPensioen legt ongeveer het maximum in aan jaar- en reserveringsruimte. 33,8 procent doet dat niet.Eén van de plannen voor een nieuw pensioenstelsel is om de fiscale ruimte te verhogen van 13,3 procent naar 30 procent. Daarom vroeg BrightPensioen aan haar leden wat ze zouden doen als ze onbeperkt zouden mogen inleggen. 28,7 procent zou niet meer inleggen dan ze nu doen. 15,2 procent zou tot 10,0 procent meer inleggen en 11,8 procent zou tussen 11,0 en 20,0 procent meer inleggen dan ze nu doen. 12,4 procent zou 100 procent of meer inleggen dan ze nu doen.Het uitrekenen van de eigen jaar- en reserveringsruimte is voor veel zzp’ers ingewikkeld en moeilijk. Zelfs de deelnemers van BrightPensioen, die handige tools kunnen gebruiken, scoren hun mening daarover op een schaal van 1 tot 10 (1 = heel moeilijk en 10 = heel makkelijk) op een 5,9.38,3 procent heeft liever dat de jaarruimte die bepaalt hoeveel je kunt inleggen in je pensioenpot wordt gebaseerd op het huidige jaar en niet zoals het nu is, op het jaar ervoor. Slechts 22,5 procent wil het houden zoals het nu is en 39,2 procent heeft eigenlijk geen idee. Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: "Ze vinden het vervelend dat ze in een jaar met goede omzet niet direct die pensioenpot stevig kunnen vullen maar dat ze dat moeten doen op basis van hoe het inkomen het jaar daarvoor was. Een veel gemaakte opmerking is dat mensen in jaren waarin ze heel goed gedraaid hebben direct een grote som zouden willen kunnen inleggen."58,6 procent vindt dat zzp’ers niet verplicht moeten worden om pensioen op te bouwen. Sjaak: "Dat dit percentage al zo hoog is onder zzp’ers die zelf wel pensioen opbouwen zegt veel. Onder zzp’ers die geen pensioen opbouwen zal dit percentage vrijwel zeker nog hoger liggen."De helft (51,2 procent) van de deelnemers is in de eerste drie jaar van hun zzp schap al gestart met het opbouwen van pensioen.