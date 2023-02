Je bedrijfspand professionaliteit laten uitstralen? Zo doe je het!

3 februari 2023 - Wanneer we het hebben over de uitstraling van een onderneming, dan denken we vaak aan de website, het interieur van de onderneming of het personeel dat voor de onderneming werkt. Echter wordt één van de essentiële factoren hierin vaak achterwege gelaten. We hebben het in dit geval over de uitstraling van het bedrijfspand zelf. Een schoon, verzorgd en goed onderhouden bedrijfspand zorgt namelijk voor een enorme boost in de professionaliteit van de onderneming.

Om je hier meer over te vertellen neemt Hein Hendriksen van schoonmaakhendriksen.nl je in dit artikel mee in het belang van een schoon kantoorpand!Het schoonhouden van een bedrijfspand ervaren veel ondernemers als iets lastigs. Hier geeft Hendriksen een simpele verklaring voor: "Dit komt met name door het feit dat het een activiteit is die niet bijdraagt aan de core business. Hierdoor heeft deze taak een stuk minder prioriteit dan activiteiten die wel bijdragen aan de core business". Echter voor het grote geheel kan een goed schoongemaakt bedrijfspand op de lange termijn wel degelijk bijdragen aan de core business van een onderneming. Hier zegt Hendriksen het volgende over: "Als prospects of bijvoorbeeld potentieel personeel op bezoek komt, dan wil je de kernwaarden van jouw onderneming uitstralen. Wanneer je bijvoorbeeld wilt uitstralen dat je een professionele en punctuele onderneming bent, dan begint dit al bij het goed schoonhouden van het bedrijfspand. Als je ten slotte al niet in staat bent om je bedrijfspand schoon te houden, hoezo zou men er dan wel vanuit moeten gaan dat je in staat bent om de werkzaamheden we punctueel bij te houden?"."Een ander veelal onderbelicht onderdeel van het schoonmaken is het stukje veiligheid wat het met zich meebrengt." aldus Hendriksen. Door een pand met regelmaat schoon te maken zul je ook met regelmaat op plekken komen waar je anders nooit zult komen. Denk hierbij aan het dak of bij andere punten hoog op het gebouw. Door hier schoon te maken zul je zien wat er op dat moment speelt op de desbetreffende locatie. Zo kun je schades, lekkages en dergelijke in een vroeg stadium signaleren. Hoe eerder deze gesignaleerd zijn, hoe kleiner de kans op grotere beschadigingen en eventueel gevaarlijke situaties. Daarnaast kan opgehoopte viezigheid zelf ook gemakkelijk schade en onveilige situaties creëren. Het is dus zaak dat deze viezigheid dus zo snel mogelijk verwijderd wordt om verdere escalaties te voorkomen.