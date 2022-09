Hoe kun je als bedrijf verder verduurzamen?

30 september 2022 - Heb je de overstap al gemaakt en ben jij met je bedrijf al echt aan het verduurzamen? We willen namelijk allemaal ons steentje bijdragen. Misschien scheid je je afval, heb je het bedrijfspand geïsoleerd of wordt je product vervaardigd uit enkel duurzame materialen en ben je nu op zoek naar de volgende stap in de richting van een duurzaam bedrijf. Of misschien ben je pas net begonnen en ben je je aan het oriënteren op de stappen die je kunt en wilt nemen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In beide gevallen kan een laadpaal abonnement een mooie optie zijn. De auteurs van deze tekst spreken met Marc de Koning, adviseur bij Revolt in Charge , over het wat, waarom en hoe van een laadpaal abonnement."Zie je wel eens van die laadpalen langs de weg? Daar worden elektrische auto's opgeladen om zo duurzaam door het land te kunnen crossen. Elektrisch rijden is een belangrijke stap op weg naar een duurzame wereld, maar we merken dat veel bedrijven er een beetje terughoudend mee zijn. Ze vinden een laadpaal maar gedoe. Zo'n ding moet geïnstalleerd en onderhouden worden en het is bovendien vaak een behoorlijke investering. Daarom kun je ervoor zorgen dat een laadpaal géén gedoe is. Voor een vast bedrag per maand nemen kun je gebruik maken van een duurzame parkeerplaats," aldus De Koning.De Koning: "Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven prima functioneren met een gewone parkeerplaats maar je ziet dat steeds meer bedrijven willen overstappen naar elektrisch rijden. Dat is goed nieuws, want het een belangrijke stap in de energietransitie. De komende tijd zal Nederland af moeten van stroom uit fossiele brandstoffen zoals steenkolen en gas en moet alle energie groen zijn. Duurzaam. Opgewerkt uit bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa. Het Energieakkoord legt de deadline voor 100 procent duurzame energie in 2050, dus de overstap naar elektrisch rijden kan het best zo snel mogelijk gemaakt worden.""Je moet ervoor zorgen dat schone energie voor iedereen beschikbaar is," geeft de Koning aan. "Het laadpaal abonnement is dan ook echt voor elk bedrijf dat graag wil verduurzamen. Sommige bedrijven zijn al een heel eind met hun maatregelen, ze hebben bijvoorbeeld gerecyclede koffiebekers, dubbel glas in het kantoor of werken alleen samen met duurzame productiemaatschappijen. Andere bedrijven hebben nog niet de tijd gehad voor verduurzaming en willen nu beginnen. In beide gevallen is een laadpaal abonnement een heel mooie stap in het verduurzamen van het bedrijf. Of het nou de eerste stap of de laatste stap is op de weg naar een duurzaam bedrijf, iedere stap is er een.""Het is heel simpel: een bedrijf regelt de laadpaal, jij laadt je auto op. Het slimme alles-in-één-laadoplossingen wordt geïnstalleerd en onderhouden zodat de gebruiker altijd eenvoudig en betrouwbaar de auto kan opladen. Je bepaalt een vast bedrag per maand, en that’s all," sluit De Koning af.