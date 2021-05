Creëer meer ruimte met een opslagtent

10 mei 2021 - Uw onderneming is waarschijnlijk gevestigd in een pand dat u enigszins op de groei heeft gekocht of gehuurd. Het streven is dat de zaken goed gaan en uw bedrijf blijft groeien. Dan zal het magazijn of werkplaats ruimte bieden en ook de kantoorfaciliteiten voor een kleine uitbreiding. Maar wellicht krijgt u ineens een buitenkans.

Geen bouwvergunning : Als u een reguliere uitbouw van uw bedrijfspand wilt, zult u een bouwvergunning moeten aanvragen. De eisen en de kosten van het verkrijgen van een bouwvergunning kosten u tijd en geld. Voor een opslagtent is in de regel geen bouwvergunning nodig, dus u kunt meteen aan de slag. Eventuele andere vergunningen komen voor rekening van de leverancier van uw opslagtent.

: Als u een reguliere uitbouw van uw bedrijfspand wilt, zult u een bouwvergunning moeten aanvragen. De eisen en de kosten van het verkrijgen van een bouwvergunning kosten u tijd en geld. Voor een opslagtent is in de regel geen bouwvergunning nodig, dus u kunt meteen aan de slag. Eventuele andere vergunningen komen voor rekening van de leverancier van uw opslagtent. Altijd flexibel en ook tussentijds aanpasbaar : Opslagtenten worden modulair opgebouwd. Dat houdt in dat u altijd, ook als u al een tijdje een opslagruimte huurt, kunt denken aan verdere uitbouw of aanpassing van de opslagfaciliteiten. De tenten zijn zo ingericht dat snelle en flexibele aanpassingen geen enkel probleem zijn.

: Opslagtenten worden modulair opgebouwd. Dat houdt in dat u altijd, ook als u al een tijdje een opslagruimte huurt, kunt denken aan verdere uitbouw of aanpassing van de opslagfaciliteiten. De tenten zijn zo ingericht dat snelle en flexibele aanpassingen geen enkel probleem zijn. Snel opbouwen en afbreken : In tegenstelling tot de bouw van een noodopslag of een uitbouw van uw pand is het opbouwen en het naderhand weer afbreken van een opslagtent iets wat nauwelijks tijdverlies oplevert.

: In tegenstelling tot de bouw van een noodopslag of een uitbouw van uw pand is het opbouwen en het naderhand weer afbreken van een opslagtent iets wat nauwelijks tijdverlies oplevert. Gebruiksduur is flexibel : Niet alles gaat zoals gepland. Soms heeft u te maken met vertraagde leveringen of duurt het langer voordat uw extra voorraad uitgeleverd wordt aan uw afnemers. Dan kan het mogelijk zijn dat u uw opslagtent langer nodig heeft.

: Niet alles gaat zoals gepland. Soms heeft u te maken met vertraagde leveringen of duurt het langer voordat uw extra voorraad uitgeleverd wordt aan uw afnemers. Dan kan het mogelijk zijn dat u uw opslagtent langer nodig heeft. Uw opslagtent is multifunctioneel: Staar u niet blind op de term 'opslag'. U kunt een opslagtent ook gebruiken als uitbreiding van uw werkplaats of zelfs kantoorruimte.

Een buitenkans die wel betekent dat u concreet met een groot tekort aan werkruimte of opslagfaciliteiten te maken krijgt. Gaat u in op deze buitenkans of besluit u dat het nu nog een maatje te groot is? Neigt u tot het laatste, denkt u dan nog eens goed na. Een opslagtent zou wel eens datgene kunnen zijn waardoor u toch in volledig vertrouwen een extra grote opdracht kunt aannemen. Wat zijn de kenmerken van een dergelijke opslagtent? Het antwoord komt van de heer Harlingen, projectleider van Kontent Structures , een totaal leverancier in tijdelijke en permanente tentstructuren."De naam opslagtent zet u misschien op het verkeerde spoor. Een professionele opslagtent is bijzonder solide en duurzaam en niet te vergelijken met bijvoorbeeld een partytent. U mag een opslagtent zien als een tijdelijke uitbouw van uw bedrijfspand of werkruimte, voorzien van vrijwel dezelfde faciliteiten. U wilt een opslagtent met ramen van dubbel glas, wanden voorzien van goede isolatie en inbraakwerende rolluiken? Dat kan allemaal geleverd worden," aldus Harlingen. "U kunt uw opslagtent voor een korte termijn of voor de langere duur huren. Heeft u behoefte aan een semi-permanente uitbouw van uw bedrijf? Dan hebben zijn er ook tweedehands opslagruimtes die u erg voordelig kunt afnemen. Als dit past binnen uw kosten-batenafweging, is dit een slimme oplossin."Harlingen ziet zeker een aantal interessante voordelen voor het huren van een opslagtent. "Een opslagtent als tijdelijke oplossing van uw concrete probleem kan u snel uit de brand ha.len" Maar er zijn ook andere voordelen: