Hoe huisvest je je een onderneming in een duurzaam én mooi bedrijfspand?

24 november 2021 - In bepaalde delen van ons land is er momenteel sprake van een tekort aan bedrijfsruimte. Enerzijds is dit veroorzaakt door de aantrekkende economie na de coronacrisis, anderzijds doordat er veel incourante bedrijfspanden zijn. Zeker omdat vanaf 1 januari 2023 ieder bedrijfspand verplicht minimaal energielabel C moet hebben.

Ondernemers zijn hierdoor in toenemende mate aangewezen op het laten bouwen van een nieuw bedrijfspand. Hoe je je onderneming in zowel een mooi als duurzaam bedrijfspand kunt huisvesten? Jens Verver van Sabprofiel.nl vertelt er meer over.Het eerste dat in het oog springt, is volgens Verver natuurlijk de buitenkant van een bedrijfspand. "Vooral zeer groot vastgoed moet passen binnen het landschap. Het is dan ook niet gek dat er enige tegenstand tegen de zogenaamde ‘verdozing’ in ons land bestaat. Maar saaie, vierkante, grijze kolossen zouden tegenwoordig ook helemaal niet meer hoeven. Er zijn allerlei materialen en technieken vandaag de dag die het mogelijk maken mooie bedrijfspanden te ontwikkelen. Passend binnen de omgeving, maar ook met een eigen gezicht dat past bij de onderneming."Hij voegt er nog aan toe dat duurzaamheid ook echt veel meer aandacht krijgt. "In het verleden waren bedrijfspanden in de regel slecht geïsoleerd. Door innovatieve materialen en technieken toe te passen zijn panden niet alleen veel duurzamer, maar ook geschikter om zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Iets waar veel bedrijfspanden vanwege de ligging en het dakoppervlakte erg geschikt voor zijn."Naast het onroerend goed, wordt ook bij roerende zaken in een bedrijfspand meer gelet op duurzaamheid. Verver: "Het vraagt een investering, maar je bespaart uiteindelijk veel door het hele pand te voorzien van ledverlichting. Bij voorkeur ook nog eens verlichting op een tijdschakelaar of aanwezigheidssensoren. Zorg daarnaast dat er zoveel mogelijk daglicht binnenvalt. In grote panden kunnen lichtstraten of tubes uitkomst bieden."Daarnaast kan er volgens hem een grote slag geslagen worden door te kijken naar het energieverbruik van machines. "Nieuwere machines gebruiken vaak veel minder elektriciteit, bijvoorbeeld doordat ze automatisch in een slaapstand gaan na een bepaalde tijd van inactiviteit. Bekijk je duurzaamheid nog vanuit een breder perspectief, dan kan het ook interessant zijn vanwege het circulariteitsprincipe te kiezen voor tweedehands, of machines, of opslag- of transportmiddelen te huren of te leasen. Ook kantoormeubilair wordt tegenwoordig steeds vaker geleased of gehuurd. Zo kan het efficiënter ingezet en hergebruikt worden."Tot slot geeft Verver nog aan dat duurzaamheid niet alleen bepaald wordt door wat je gebruikt, maar ook hoe. "Het gedrag van medewerkers bepaalt zeker ook hoe duurzaam een onderneming opereert. Wijs daarom medewerkers op het belang van het uitschakelen van licht of apparatuur bij afwezigheid. Doordat circulariteit een steeds belangrijkere rol gaat spelen, zullen tevens afvalscheiding en -vermindering steeds meer aandacht krijgen."