Ondanks dreigende recessie blijft scholing van personeel prioriteit

20 januari 2023 - Ruim negen op de tien bedrijven zullen in 2023 zeker niet bezuinigen op scholing van personeel. Dat blijkt uit onderzoek* van MobieTrain onder 255 Europese bedrijven tot 10.000 werknemers. 91 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan het budget minimaal gelijk blijft of wordt opgeschroefd, ondanks de dreigende recessie.

Op het gebied van het bestaande cursusaanbod geven bedrijven aan dat er drie grote uitdagingen zijn: scholing is niet goed genoeg meetbaar (38 procent), werknemers onthouden het geleerde niet (39 procent) en training is nog niet goed afgestemd op de behoeften van personeel (35 procent)."Blijven leren is een van de speerpunten van moderne bedrijven", zegt Guy Van Neck van mobiele micro learning app MobieTrain . "Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte is het steeds lastiger om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Om mensen te behouden is scholing bijzonder belangrijk, want daar is onder medewerkers enorm veel behoefte aan."Zelfs met een dreigende recessie die boven de markt hangt, willen bedrijven blijven investeren in opleidingen van hun personeel. 74 procent van de bedrijven zegt dat trainingen aan personeel komend jaar hoge of de hoogste prioriteit hebben. "Dat suggereert dat deskundig en proactief personeel een sleutelrol gaat vervullen in de uitdagende marktomstandigheden van de komende jaren," schetst Van Neck.Op het gebied van ontwikkeling van personeel liggen de zorgen bij Europese bedrijven met name bij zogenaamde bureauloze werknemers, zoals winkelpersoneel of fabriekswerknemers. 30 procent van de respondenten geeft aan dat het lastig is om hen met een gepast cursusaanbod te bereiken. Uitzondering zijn Nederlandse bedrijven, waar slechts een op de vijf (zeventien procent) van de bedrijven aangeeft dat bureauloze werknemers niet worden bereikt."Steeds vaker worden mobiele telefoons ingezet als belangrijkste apparaat om de betrokkenheid van medewerkers ter ondersteunen en de productiviteit te verhogen," zegt Van Neck. "We zien een steeds groter potentieel in mobiel leren. Met name bij de bureauloze werknemers. Daarvoor is een mobiele telefoon een uitstekend apparaat om een cursus op te volgen. Zo hebben alle medewerkers die tijdens hun werk niet met computers werken op een eenvoudige en toegankelijke manier toegang tot cursusmateriaal."Het onderzoek richtte zich op bedrijven in Frankrijk, Italië, Spanje, België en Nederland. Tussen landen onderling zitten opvallende verschillen, met name op het gebied van het beoogde doel van online leren. Nederlandse ondernemingen benadrukken het belang van een efficiënte onboarding. Italiaanse en Spaanse bedrijven hopen met scholing de productiviteit van werknemers te verhogen. Belgische respondenten hebben sterke verwachtingen op drie fronten: onboarding, productiviteit en betrokkenheid.*MobieTrain deed onderzoek in dertien landen onder 255 bedrijven in onder meer België, Nederland, Italië, Spanje en Frankijk. Alleen landen waar minstens 20 bedrijven deel hebben genomen zijn opgenomen in de eindresultaten van het onderzoek