Consumenten kiezen massaal voor repareren en onderhoud

8 december 2022 - Voor het tweede jaar op rij organiseerde buitenwinkel Bever op vrijdag 25 november (Black Friday) ‘For Future Fridays’. Het Black Friday-alternatief blijkt door Nederland te zijn omarmd. Consumenten kwamen massaal langs in een van de veertig filialen langs om hun buitenkleding gratis te laten repareren of hun wandelschoenen na een uitgebreide check een gratis onderhoudsbeurt te laten geven waarmee de levensduur is verlengd.

In totaal zijn er 3081 kledingstukken gerepareerd en meer dan 7156 wandelschoenen onderhouden. De producten die niet meer gerepareerd konden worden, zijn inmiddels naar de Bever-recyclestraat gebracht.Het laten repareren van outdooruitrusting is niet nieuw bij Bever. Drie jaar geleden introduceerde de buitenwinkel de reparatieservice al in een aantal winkels verspreid door heel Nederland, alleen dan niet gratis en de reparatie werd niet ter plekke uitgevoerd zoals nu tijdens Black Friday is gebeurd. Marjolein Vendrig, Director Marketing bij Bever, geeft aan dat het bedrijf ook na Black Friday vol blijft inzetten op het uitbouwen van de onderhouds- en reparatieservices. "Wij onderhouden en repareren liever, dan een nieuw product te verkopen," aldus Vendrig.Het succes van vorig jaar was voor Bever aanleiding om het aantal winkels waar reparatie-experts op locatie aanwezig was, te verdrievoudigen. In de vijftien filialen – Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Amsterdam Gelderlandplein, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hengelo, Houten, Leidschendam Mall of the Netherlands, Maastricht, Tilburg, Rotterdam Stadionweg, Utrecht en Zwolle – stonden lange rijen van mensen die hun kleding en schoenen ter plekke wilden laten repareren. Mensen die niet konden of wilden wachten kregen, net als bij de overige Bever-winkels in het land, de mogelijkheid de items gratis in te leveren om deze binnen maximaal twee weken weer in de winkel op te halen.De buitenwinkelketen, die onlangs nog is uitgeroepen tot Sustainable Retailer of the Year 2022-2023 , spreekt van een ongekend succes en hoopt met de actie nog meer retailers en consumenten te hebben geïnspireerd om te kiezen voor reparatie in plaats van een nieuw product te (ver)kopen.Vendrig: "Toen we vorig jaar voor de eerste keer besloten om tijdens Black Friday geen korting te geven, maar klanten opriepen om naar de winkels te komen voor gratis kledingreparatie, hadden we niet kunnen voorspellen dat het zo’n doorslaand succes zou zijn. Consumenten kwamen massaal, collega’s waren supertrots en kijkend naar de andere Black Friday-acties van dit jaar, hebben we duidelijk ook andere retailers geïnspireerd. Maar dat we dit jaar bijna 140 procent meer kleding hebben mogen repareren en schoenen hebben onderhouden, had ik nooit verwacht. Het spreekt voor zich dat we enorm blij zijn te zien dat steeds meer mensen en merken beseffen dat `buiten' ons nodig heeft en dat zij daar heel gemakkelijk aan kunnen bijdragen. Dan wel door hun kleding of producten te laten repareren, bewust te kopen of producten in te leveren voor een tweede leven. Laten we hopen dat meer mensen en merken volgen."Voor meer informatie over For Future Fridays en andere duurzaamheidsinitiatieven van Bever waaronder het Our Planet-keurmerk, 2e Buitenkans-collectie en de Bever-recyclestraat klik hier