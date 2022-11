Een op de drie Nederlanders wil Black Friday-verbod

24 november 2022 - Maar liefst 36 procent van alle Nederlanders vindt dat Black Friday moet worden afgeschaft. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.098 volwassen Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Volgens meer dan de helft van alle ondervraagden valt het kortingsfeest lastig te rijmen met de huidige tijdsgeest en de bijbehorende focus op duurzaamheid en (energie)besparing.

Vooral jongeren zijn fan van Black Friday; zo is slechts zestien procent van de ondervraagden tot dertig jaar vóór een landelijk kortingsverbod tijdens de laatste vrijdag van november. Desondanks vindt niet minder dan 44 procent van hen het online kortingsfestijn niet meer bij de huidige tijdsgeest passen. "In de afgelopen jaren is het aanbod tijdens Black Friday alleen maar gegroeid,", zegt Vince Franke van Acties.nl. "Om toch op te vallen, beginnen bedrijven soms al in oktober met hun campagnes. Het verbaast me niet dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders daar moeite mee heef."Of het nu door de veranderende tijdsgeest, torenhoge inflatie of gestegen energieprijzen komt: maar liefst één op de drie Nederlanders verwacht dit jaar minder Black Friday-aankopen te doen dan een jaar geleden. Met veertig procent zijn vooral jongeren van plan om op 25 november hun hand zoveel mogelijk op de knip te houden. Ook de aanbiedingen zelf zijn een belangrijke reden om het dit jaar (iets) rustiger aan te doen. Zo denkt maar liefst 75 procent van alle ondervraagden dat de meeste Black Friday-kortingen niet uniek zijn. Franke: "Een oplettende koper kan tijdens Black Friday en Cyber Monday veel geld besparen, maar dat vergt veel uitzoekwerk en commitment. Mocht je toch nét achter het net vissen, dan is de kans groot dat het product richting de feestdagen nogmaals in de uitverkoop gaat. Wij zien dat de Black Week in de afgelopen jaren steeds meer uitgroeit tot een verlengstuk van de december feestmaand. Het lijkt erop alsof veel respondenten dit inmiddels ook beseffen."Ondanks alle bovenstaande twijfels over Black Friday, bestaat er nog altijd een substantiële groep Nederlanders die geen genoeg lijkt te krijgen van het kortingsfestijn. Zo wil maar liefst dertig procent van alle ondervraagden dat er in de toekomst nóg meer Nederlandse winkels meedoen aan Black Friday. Onder jongeren tot dertig jaar bedraagt dit percentage zelfs 52 procent. Franke: "Ik denk dat niemand in de basis ongelukkig wordt van extra korting. De vraag is alleen waar het ophoudt. De afgelopen jaren hadden bijvoorbeeld ook de meeste supermarkten speciale Black Friday-aanbiedingen. Ik denk niet dat we er iets mee opschieten wanneer we tijdens Black Friday bij de bakker op de hoek een stoomstrijkijzer of Google Home met dertig procent korting kunnen kopen. Op sommige momenten mogen we de gemiddelde consument best tegen zichzelf in bescherming nemen."