Helft (web)winkels prijst deze feestdagen scherper dan vorig jaar

2 december 2022 - Winkeliers pakken de voorbereidingen voor de feestdagen anders aan dit jaar. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fiverr onder ruim 500 eigenaren en leidinggevenden van (web)winkels in Nederland. Zo beginnen zij dit jaar eerder met de voorbereidingen van hun promoties voor de feestdagen. Ook verwachten zij dat het huidige lage consumentenvertrouwen de verkoop in deze periode niet zal beïnvloeden.

70 procent van de respondenten zegt dit jaar eerder te zijn begonnen met het voorbereiden en plannen van de promotie voor de feestdagen ten opzichte van vorig jaar. Van deze groep begon 66 procent een maand eerder dan vorig jaar en begon 29 procent twee maanden eerder. De feestdagen hebben namelijk invloed op de zakelijke vooruitzichten, al helemaal in deze onzekere economische tijden, geeft 66 procent van de winkels aan.Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de B2B Marketing bij Fiverr: "Het zijn de afgelopen maanden roerige tijden geweest voor veel ondernemers, met bijvoorbeeld de stijgende energiekosten. Juist daarom ziet een merendeel van hen de naderende feestdagen als een grote kans om de boel weer op de rit te krijgen."Opvallend genoeg geeft ruim driekwart van de ondervraagde ondernemers (77 procent) aan in de feestdagen een hogere verkoopomzet te verwachten dan tijdens de feestdagen van vorig jaar. Van die groep denkt zestien procent dat de verkoop zelfs significant meer zal zijn dan vorig jaar, 61 procent gaat uit van een lichte stijging. Een verklaring voor deze optimistische blik: al is de koopkracht gedaald, de coronapandemie lijkt achter de rug. Waar Nederlanders vorig jaar rond deze tijd nog afstand van elkaar hielden, óók met kerst, zullen zij elkaar dit jaar weer opzoeken- met cadeaus.De Lange: "De feestdagenperiode wordt in principe eind november al afgetrapt, met Black Friday en Cyber Monday. Deze periode tot en met kerst zorgt traditiegetrouw voor een piek aan klanten en een stuk meer verkoop dan elders in het jaar.".Wel is het zo dat scherpe prijzen belangrijk zijn dit jaar. "De koopkracht van de gemiddelde Nederlander is flink gedaald en niet eerder was het consumentenvertrouwen zo laag als nu. Meer reden dan ooit, kortom, voor Nederlanders om prijzen te vergelijken. En voor winkeleigenaren om nog meer dan zij normaal al deden in deze periode, in te zetten op korting.", aldus De Lange. "De promotie van die korting kan via fysieke posters en folders maar ook zeker online. Twee op de vijf winkeleigenaren geeft dan ook aan dat ze dit jaar, méér dan dat ze vorig jaar al deden, investeren in adverteren op sociale media en in SEO. Dat zal hun producten zeker aan de man brengen in de feestdagen."