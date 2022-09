Bijna een derde van de Nederlanders shopt bewust minder door inflatie

2 september 2022 - Het personeelstekort sijpelt door in elke sector; overal voelen werkgevers én werknemers dat de arbeidsmarkt krapper is dan ooit. De retailsector is hierin geen uitzondering. Daarnaast zorgt ook de huidige inflatie voor veranderingen in ons koopgedrag waardoor zowel consumenten als retailers de effecten merken. Maar wat blijkt? Winkelend Nederland heeft voor beide situaties begrip. Zo heeft drie op de vijf Nederlanders (61 procent) er begrip voor wanneer een bestelling later wordt bezorgd en worden zij creatief om bewuster met hun geld om te gaan.

Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Happy Index* van Manhattan Associates Nederland lijdt onder de inflatie en consumenten houden de vinger op de knip. Bijna een derde van de Nederlanders (30 procent) shopt bewust minder door de inflatie. Daarnaast kijkt 41 procent vaker naar aanbiedingen en nog iets meer (42 procent) speurt bij een online aankoop altijd naar een kortingscode. Het vergelijken van meerdere websites om zeker te zijn van de goedkoopste deal is ook een goede manier om op de kleintjes te letten, bijna twee derde (64 procent) doet dit.De gevolgen van het personeelstekort worden niet alleen opgemerkt bij het online winkelen en eventueel vertraagde bestellingen, ook in de winkelstraten is het voelbaar. Een van de voordelen van de fysieke winkel ten opzichte van de webshop is de mogelijkheid om producten te passen of testen voor het doen van een aankoop. Door het personeelstekort zijn sommige winkels genoodzaakt aangepaste openingstijden te hanteren en zijn niet alle paskamers beschikbaar. Toch raakt de helft van winkelend Nederland (49 procent) niet gefrustreerd wanneer paskamers gesloten zijn wegens personeelstekort, tegenover 22 procent die enige vorm van frustratie ervaart. 29 procent staat neutraal tegenover deze kwestie.Dat Nederlanders begrip hebben voor het personeelstekort is niet geheel verrassend als je kijkt naar wat zij belangrijk vinden tijdens het online shoppen. Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) hecht namelijk meer belang aan duurzaamheid dan aan de kosten en snelheid van bestellingen. Veel webwinkels geven tegenwoordig duurzame opties, bijvoorbeeld op het gebied van bezorging. Iets langer wachten, maar dan weet je wel dat de bezorger niet alleen voor jouw bestelling op en neer rijdt. Meer dan de helft (58 procent) vindt het prima als een bestelling een paar dagen later komt als deze gebundeld kan worden met andere bestellingen in de straat.Pieter Van den Broecke, managing director bij Manhattan Associates Benelux en Duitsland: "Verschillende ontwikkelingen die we nu zien, zoals personeelstekort en inflatie, zijn uitdagend voor de retailsector, net als voor veel andere sectoren. De Nederlandse consument heeft gelukkig begrip, maar als retailer is dit ook het moment om te proberen een stap extra te zetten om ze in uitdagende tijden toch dichtbij te houden.Bied voldoende flexibiliteit, bijvoorbeeld wat leveringsopties betreft. Bied de keuze om een bestelling thuis te laten bezorgen of via buy online, pick-up instore waarbij klanten een bestelling in de gewenste winkel kunnen afhalen op een tijdstip dat hen goed uitkomt. Naast zelfbediening is personalisatie ook de sleutel tot het opbouwen van een langdurige relatie. Investeer in het leren kennen van de klant, maak gebruik van data om voorkeuren te onthouden en daarop in te spelen. De consument staat allang aan het roer, retailers moeten naar hen luisteren om van klanten terugkerende fans te maken."