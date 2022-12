Ontevredenheid en zorgen onder mkb-medewerkers kunnen leiden tot meer ‘quiet quitting’

1 december 2022 - Ook in het Nederlandse mkb kan het fenomeen ‘quiet quitting’ steeds vaker voorkomen. In de nieuwste survey van Personio zegt bijna een op de drie (31 procent) mkb-medewerkers in Nederland niet gelukkig te zijn in hun huidige baan. Extra zorgelijk is dat ruim de helft (51 procent) van de respondenten zegt dat wanneer ze ontevreden zijn op hun werk, dit een negatief effect heeft op hun interacties met klanten en collega’s.

Het betalen van de primaire levensbehoeften (eten, huur/hypotheek, kleding, etc.) - 45 procent

Het betalen voor meer luxe zaken of voor ontspanning (uit eten, vakanties, etc.) - 40 procent

Het uitblijven van een salarisverhoging of promotie - 28 procent

Dat ze hun baan kwijtraken - 23 procent

Dat ze er wellicht een tweede baan bij moeten zoeken – zeventien procent

Salarisverhogingen - 47 procent

Betere arbeidsvoorwaarden om de dagelijkse kosten omlaag te brengen (kinderopvang, gezondheidszorg, welzijn, etc.) - 42 procent

Bonussen - 37 procent

Trainingen om medewerkers te helpen om hun financiën beter op orde te krijgen - 31 procent

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dit fenomeen - quiet quitting - wil zeggen dat ontevreden medewerkers niet langer gemotiveerd zijn om zich volledig in te zetten en productief te zijn, maar alleen het minimale doen van wat er van ze gevraagd wordt. Ze zijn nog wel aanwezig en werkzaam bij het bedrijf, maar de betrokkenheid en inzet nemen af. In de survey geeft een derde van de medewerkers aan dat ze de komende zes tot twaalf maanden op zoek willen naar een andere baan. Gezien de voortdurende en groeiende krapte op de arbeidsmarkt kan dit gevolgen hebben voor de productiviteit en de groei van mkb-bedrijven.Het overgrote deel (91 procent) van de medewerkers geeft aan dat werkgevers iets kunnen doen om de medewerkerservaring te verbeteren en zo de betrokkenheid en motivatie te vergroten. Als belangrijkste stap noemen ze betere communicatie met medewerkers (28 procent), gevolgd door betere carrièremogelijkheden (27 procent) en een betere werk/privébalans (25 procent).Ook HR-managers zien mogelijkheden om de medewerkerservaring te verbeteren, om de motivatie en de productiviteit te stimuleren. Zij zien echter als belangrijkste stap het bieden van meer betekenisvol werk (28 procent), gevolgd door een betere werk/privébalans (27 procent) en betere carrièremogelijkheden (27 procent). Zij missen dus een kans om de interne communicatie met medewerkers te verbeteren.Een goede mederwerkerservaring kan helpen om de stress en zorgen onder medewerkers - en daarmee het risico op quiet quitting - te verminderen. Op het moment zijn medewerkers onder andere bezorgd over de financiële gevolgen van de stijgende inflatie en een dreigende recessie. Als de economische situatie zich de komende maanden verder verslechtert, maken medewerkers zich vooral zorgen over:Gelukkig ondersteunen veel bedrijven hun medewerkers hier al in: ruim de helft (61 procent) van de ondervraagde HR-managers zegt dat hun bedrijf initiatieven heeft ontplooid om medewerkers te helpen bij het levensonderhoud. Bijna een kwart (23 procent) is van plan om dit te gaan doen. Slechts 15 procent heeft hiervoor nog geen plannen.Van de bedrijven die al initiatieven hebben lopen, gaat het onder andere om:Koen Stam, Head of Benelux voor Personio: "Quiet quitting is een groeiend probleem bij Nederlandse bedrijven. Werkgevers zijn zich niet altijd ervan bewust dat dit speelt onder hun mensen en tegen de tijd dat het wel duidelijk wordt, bijvoorbeeld omdat medewerkers ontslag nemen, is het te laat. Productieve en betrokken medewerkers zijn essentieel voor elk bedrijf, zeker in onzekere economische omstandigheden. Nu een aanzienlijk aantal werknemers zich ongelukkig en gestrest voelt, moeten werkgevers ze meer betrekken bij het bedrijf door ze te steunen en al het mogelijke te doen om ze te helpen."