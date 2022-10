Overheid en MKB zien automatisering over het hoofd als middel in strijd tegen personeelstekort

7 oktober 2022 - Ondernemers gaan al een tijdje gebukt onder een nijpend personeelstekort. Dat ziet ook Den Haag, maar politici dragen vooral oplossingen aan die voltijd werken stimuleren. Opvallend genoeg wordt over automatisering vaak niet gerept.. Bv Nederland moet meer doen met minder medewerkers en tijd. Automatisering maakt organisaties minder afhankelijk van de omvang van hun personeelsbestand, en zorgt ervoor dat mensen steeds kwalitatiever werk kunnen leveren. Dat is nodig door grote personeelstekorten. Dat schrijft Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact.

Ondernemers gaan al een tijdje gebukt onder een nijpend personeelstekort. Dat ziet ook Den Haag, maar politici dragen vooral oplossingen aan die voltijd werken stimuleren. Opvallend genoeg wordt over automatisering vaak niet gerept.Dat schrijft Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact . Bv Nederland moet meer doen met minder medewerkers en tijd. Automatisering maakt organisaties minder afhankelijk van de omvang van hun personeelsbestand, en zorgt ervoor dat mensen steeds kwalitatiever werk kunnen leveren. Dat is nodig door grote personeelstekorten.Structureel personeelstekort is een uitdaging, maar ook medewerkers die met vakantie gaan of ziek worden. De invloed van die laatste is groter dan ooit: het CBS kopte een tijdje terug zelfs dat het ziekteverzuim nooit eerder zo hoog was . Om de economie draaiende te houden doen bedrijven er daarom goed aan te kijken naar welke rol automatisering voor ze kan spelen.Robots missen een paar menselijke kwaliteiten. Creativiteit, zingeving en humor zijn slechts een paar programma’s die we nog niet kunnen programmeren. Mensen zullen daarom altijd een cruciale rol blijven spelen. Hun taken zullen alleen veranderen. Als computers zich richten op gemakkelijke, routinematige klussen, zijn mensen inzetbaar op andere belangrijke posities.Record in ziekteverzuim of niet, de Nederlandse economie draaide de afgelopen jaren ‘gewoon’ door. Directe, continue beschikbaarheid van personeel is dus geen randvoorwaarde voor succes. Als er maar genoeg mensen op de juiste plekken aanwezig zijn, redden bedrijven het wel.Het succes van een vergadering valt of staat bij de kwaliteit van de deelnemers, niet bij het aantal deelnemers. Dat is anders voor productiewerk of administratieve functies. Missen twee van de acht operators in de fabriekshal? Dat is een groot probleem. Mist de administratieve afdeling één van zijn vier fulltimers? De reden van afwezigheid maakt niet (veel) uit als het om verzuim gaat. De aard van het uit te voeren werk wél. In de vergaderzaal kunnen we mensen misschien missen – achter de machine niet. Voor routinematige taken ontkom je daarom haast niet aan automatisering: de enorm nauwkeurige en betrouwbare werknemer die altijd beschikbaar is. Automatiseer waar je kunt, zodat je altijd mensen beschikbaar hebt waar je dat wil.Ondernemers zijn er, door de schommelingen in het personeelsbestand, bij gebaat dat een zo groot mogelijk deel van hun mensen kwalitatief werk doet. Dat wil zeggen: dat de motor blijft draaien, óók als deze mensen er een keer niet bij kunnen zijn, of als ze door de krapte op de arbeidsmarkt simpelweg niet beschikbaar zijn.Zie een bedrijf als een verbrandingsmotor. De ‘uitvoerende’ bedrijfsprocessen vormen de pijlen, slangen en brandstof die hem draaiend houden. Zonder de benzine ronkt hij niet, dus de benzinetoevoer moet constant en geautomatiseerd zijn. De creatieve mensen in organisaties zijn het engineering team dat periodiek de motor van een upgrade voorziet. Zij zijn de mensen die hem sneller laten lopen en voor betere output zorgen. Dat doen ze zo goed als zij kunnen, maar als ze een keer op zonvakantie, ziek of zwanger zijn? Dan is er geen man overboord. Automatisering zorgt dan dat de wielen blijven draaien.