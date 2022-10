Loonsverhoging 10,3 procent nodig voor toekomstbehendigheid onderhoudsbranche’

28 oktober 2022 - De leden van FNV, CNV en LBV hebben ingestemd met het principeakkoord over de prijscompensatie van 10,3 procent per 1 januari 2023. Daarmee is de loonsverhoging voor alle medewerkers onder cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) een feit. "Het is een hoog percentage en we moeten hard werken om dit betaald te krijgen, maar we staan achter onze afspraken. Wij vinden dat dit past bij onze verantwoordelijkheid," aldus Henk den Boer, voorzitter Koninklijke OnderhoudNL.

"Wij hebben goed werkgeverschap namelijk hoog in het vaandel staan," vervolgt Den Boer. "Bij de cao-afspraken vorig jaar waren koopkrachtbehoud, duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijkheid van de sector en de aanpak van het hoge ziekteverzuim dé uitgangspunten. De afspraak over prijscompensatie en koopkrachtbehoud lag daarom al vast in onze cao. En waarom ook niet? Als we dát als sector al niet bieden, behouden we ook de waarde van de vakmensen niet. We moeten daar als ondernemingen beleid op voeren. Immers: de personele krapte legt bloot dat het niet gaat om kwantiteit, maar om de kwaliteit van je vakmensen. Bedrijven die hun mensen weten te ontwikkelen en aan te passen aan de veranderingen om ons heen zijn de winnaars. Toekomstbehendigheid, daar gaat het om!" benadrukt de voorzitter.De loonsverhoging wordt nu opgenomen in de cao SAVG en voor de aangepaste tekst wordt een Algemeen Verbindend Verklaring aangevraagd. "Dat is een formaliteit. Verder wijzigt de cao SAVG niet", zegt Den Boer. OnderhoudNL-leden kunnen van de website een brief gebruiken om hun opdrachtgevers te informeren.