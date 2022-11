Uitdaging voor werkgevers in 2023: medewerkers behouden en binnenhalen

4 november 2022 - De coronapandemie heeft er de afgelopen twee jaar mede voor gezorgd dat medewerkers andere wensen en behoeften hebben. Online, thuis- en hybride werken zijn anno 2022 niet meer weg te denken begrippen. De employee journey experience is veranderd en vraagt om meer aandacht van HR Nederland. Onboarden, maar ook offboarden is belangrijker dan ooit. Organisaties moeten meer oog hebben voor nieuwe, bestaande én vertrekkende medewerkers. Zeker in deze tijden van enorme personeelstekorten.

Dit blijkt uit het onderzoek Employee journey experience 2022 van Integron . "Werkgevers die nog steeds denken dat alles wel weer wordt zoals voor corona komen de komende jaren bedrogen uit. Medewerkers hebben definitief gewijzigde behoeften. Denk aan hybride werken, de werk- en privébalans en de groter wordende behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing," zegt Arjen Maliepaard, directeur bij Integron. "Daar komt bij dat er het afgelopen anderhalf jaar een sterke economische groei was. De krapte op de arbeidsmarkt brak in de eerste helft van dit jaar alle records. Volgens CBS stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Bijna iedere werkgever in Nederland heeft dus te maken met de nummer-1-uitdaging: hoe behoud ik mijn medewerkers en weet ik nieuwe medewerkers aan me te binden?"Volgens Maliepaard is de onboarding fase, ofwel: het moment dat een medewerker start binnen het bedrijf, enorm belangrijk. "Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de organisatie. Dat gaat zeker niet altijd goed. Momenteel geeft maar liefst 45 procent van de medewerkers aan dat het van tevoren geschetste beeld over de werkgever niet overeenkomt met de huidige realiteit. Medewerkers vinden onder meer dat doorgroeimogelijkheden, de cultuur en werkomstandigheden anders zijn dan ze is voorgesteld." De onboarding experience scoort gemiddeld zelfs iets slechter dan in 2021. Alleen de mate waarin de medewerker zich opgenomen voelt in het team scoort positiever (+zestien procent). Maliepaard vervolgt: "Werkgevers moeten daarom echt meer werk maken van onboarding. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken waarom ze specifiek voor de nieuwe medewerker hebben gekozen. Ook kunnen ze een onboarding-dag organiseren en de leidinggevende duidelijk maken dat het gaat om oprechte aandacht aan de medewerker."Ook de offboarding kan stukken beter, zo blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan een derde (36 procent) ervaart een goed offboardingsproces. En slechts negen procent van de medewerkers beveelt hun vorige werkgever aan. Maliepaard: "Hoe moeilijk het ook is voor beide partijen; aandacht voor een goede offboarding is essentieel. Werkgevers zouden meer en beter naar hun medewerkers moeten luisteren en ze vaker om feedback vragen. Dan kunnen ze beter acteren op de wensen en behoeften en mensen waarschijnlijk binnenboord houden. Medewerkers die op een goede manier weggaan, kunnen ook ambassadeurs voor hun vorige werkgever zijn. Dat weegt en speelt mee in hoe een organisatie zich onderscheidend maakt. Positief is dat in 2022 44 procent van de medewerkers een exitgesprek heeft gehad. Dat is meer dan in 2021. Ook de totale ervaring met het offboardingsproces kwam wat beter uit de verf, maar is zeker voor verbetering vatbaar."De on- en offboardingsontwikkelingen lijken zich te vertalen naar het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score. Deze bedroeg in 2021 +twaalf en is in 2022 +elf. Dat is dus geen vooruitgang. Sterker nog: een op de vijf medewerkers geeft aan weinig tot niet enthousiast te zijn. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Hetzelfde niveau als vorig jaar.