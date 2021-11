Nee tegen Black Friday: Nederlanders zitten niet te wachten op Amerikaanse kortingsdag

11 november 2021 - Vrijdag 26 november is het weer zover: Black Friday. De kortingsdag wordt jaarlijks door veel retailers groots aangekondigd met als resultaat koopjesgekte in volle winkelstraten en uitzonderlijke drukte bij webshops; dat is tenminste het beeld dat wordt geschetst. Maar is dit wel de realiteit? Uit onderzoek van Manhattan Associates blijkt dat Nederlanders niet echt zitten te wachten op de Amerikaanse kortingsdag.

Slechts vijftien procent van de Nederlandse consumenten wacht bewust met het kopen van een product tot de aanbiedingen van Black Friday.Bijna twee derde van de Nederlanders (65 procent) geeft aan niet van plan te zijn om de stad in te gaan om van Black Friday-aanbiedingen te profiteren. Slechts acht procent is van plan om die dag daadwerkelijk op pad te gaan om op koopjes te jagen. Ook in de online winkelstraat zal het volgens het onderzoek niet stormlopen – maar zestien procent is van plan om online aankopen te doen tijdens Black Friday en/of Cyber Monday.Met Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht kunnen deze kortingsdagen een motivatie zijn voor het op tijd inkopen van cadeaus. Toch is dit voor veel Nederlanders nog te vroeg, slechts één op de tien (elf procent) geeft aan te profiteren van kortingen voor het inkopen van decembercadeaus. Bijna twee derde (64 procent) geeft daarentegen aan dit niet te doen.Nederlanders die niet warmlopen voor Black Friday; dat is op zijn zachtst gezegd opvallend. Voorgaande jaren was er namelijk steeds meer animo voor dit soort kortingsdagen. Wat trekt de consument dan tóch over de streep? Vooral de hoeveelheid en de hoogte van de korting zijn hierbij doorslaggevend. Consumenten lijken vooral bang om kortingen te missen en lijden aan FOMOD: Fear Of Missing Out on Discounts.Ondanks dat Nederlanders niet bewust van plan zijn om tijdens Black Friday en andere kortingsdagen te winkelen, is het voor retailers toch verstandig om een goede voorbereiding te treffen, adviseert Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates: "Ondernemers worden in snel veranderende situaties – zoals tijdens Black Friday of drukte tijdens feestdagen maar ook door de gevolgen van COVID-19 – verplicht zich flexibel op te stellen om voor de vereiste wendbaarheid en schaalbaarheid te zorgen om eventuele pieken in orders efficiënt en tijdig te kunnen afhandelen en leveren."Pieter vervolgt: "Deze ‘war mode’ moeten ondernemers eigenlijk gedurende het hele jaar hebben. Retailers moeten rekening houden met alle mogelijke scenario’s om niet last-minute voor verrassingen te komen staan als het toch ineens druk wordt omdat mensen spontaan besluiten te gaan winkelen. Het is belangrijk om je altijd voor te bereiden op onverwachte pieken en niet af te wachten."Niet alleen de Verenigde Staten hebben een speciale dag voor flinke kortingen, ook China introduceerde de rest van de wereld aan het zogeheten ‘Singles Day’. Een dag, 11 november, die in het leven werd geroepen zodat vrijgezellen zichzelf op een cadeautje kunnen trakteren. Hoewel deze kortingsdag ook zijn opmars maakt in Nederland zegt slechts 21 procent van de Nederlanders bekend te zijn met deze dag en een nog kleiner deel (zes procent) is van plan te profiteren van de aanbiedingen op deze dag.