Tijdige betaling van facturen steeds belangrijker

20 november 2022 - De afgelopen jaren verliepen voor veel ondernemers zeer roerig. Nadat de coronacrisis bezworen leek wakkerde onder andere door de sterk stijgende energieprijzen de inflatie aan, zorgde de oorlog in Oekraïne voor onrust en werd het personeelstekort steeds nijpender. Hoewel een recessie niet ondenkbaar is, hebben veel ondernemers overigens absoluut niets te klagen als het gaat om klandizie. De grootste uitdagingen vandaag de dag vormen meer het beheersbaar houden van de kosten, en het tijdig en correct innen van facturen.

Erik de Groot van Debtt.com vertelt meer over dit laatste onderwerp, en gaat onder meer in op de vraag wanneer een ondernemer creditmanagement beter kan uitbesteden.Als ondernemer ben je niet verzekerd van werk en inkomsten. Volgens De Groot ligt er daarom bij ondernemers nu met de stijgende prijzen veel druk op tijdige betaling voor de levering van producten of diensten. "In een winkel betaalt een klant direct. Maar lever je een product of dienst waarvoor je je klanten achteraf een factuur stuurt? Dan kan je onderneming in grote problemen komen als een klant een factuur niet, of niet tijdig, betaalt. Of het nu gaat om zakelijke of particuliere klanten. In deze situatie is het belangrijk om te weten welke stappen je kunt en mag nemen om je geld te innen."De Groot geeft vervolgens uitleg over betalingsherinneringen. "Allereerst is het gebruikelijk een vriendelijke geformuleerde betalingsherinnering te sturen. Bijvoorbeeld een week na de vervaldatum van de factuur. In veel gevallen zijn klanten een factuur gewoon vergeten, en betalen ze deze alsnog snel nadat ze de herinnering hebben ontvangen."Betaalt de klant nog steeds de factuur niet, zelfs niet na het sturen van de betalingsherinnering? Dan mag je volgens De Groot een aanmaning versturen. "Hierin mag je de klant op meer dringende toon wijzen op betaling van het openstaande bedrag. Erop wijzen dat de volgende stap het inschakelen van een incassobureau is, kan de klant aansporen te betalen. De betalingsherinnering en aanmaning zijn overigens alleen verplicht bij particuliere vorderingen, niet bij zakelijke."De stap nemen daarna ook echt een incassobureau in te schakelen? De Groot ziet dat veel ondernemers menen dat dit eigenlijk alleen iets is voor grote bedrijven. "Dat is niet het geval. Ook al gaat het om een klein bedrag, als ondernemer heb je recht op het geld voor een geleverd product of dienst. Een goed incassobureau probeert achterstallige vorderingen alsnog te innen. Enerzijds door moderne technologie in te zetten bij de communicatie met de niet-betalende klant, anderzijds door advies te geven als het gaat om een juridische procedure."Wanneer je het beste een incassobureau in kunt schakelen, hangt volgens De Groot af van je eigen wensen en eisen. "Een richtlijn bij niet-betaalde facturen is negentig dagen. Dit geeft zowel particuliere als zakelijke klanten ruim de tijd te betalen. Wacht er zeker niet langer mee, want de kans op een succesvolle incasso wordt met de tijd kleiner."