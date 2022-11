Gebrek aan overzicht bij werkgevers zorgt voor personeelstekort

1 november 2022 - 36 procent van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen, door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Zo bleek uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar gegevens levert. Vooral in de sectoren cultuur, de handel, de horeca en vervoer en opslag ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel als belangrijkste gevolg van het personeelstekort.

Bedrijven halen alles uit de kast om hun personeelsbestand uit te bereiden. In de praktijk blijkt dit vaak lastig.Het NS-personeel dat begin september verschillende stakingsdagen voerde wegens een te hoge werkdruk is daar een goed voorbeeld van. "Een van de redenen was onder andere het opnemen van verlof. Wat amper mogelijk was, waardoor medewerkers vaak ieder weekend moesten werken. Mede dankzij het personeelstekor,t,legt David Withuis - new business manager van Werktijden.nl uit. Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten heeft volgens een derde van de ondernemers (36 procent) als belangrijkste gevolg dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen. Zo stelde het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die aan het begin van het derde kwartaal werd gehouden. "Het aannemen van extra personeel kan de werkdruk verlagen, maar dat lijkt nogal een uitdaging. Daarom is het juist belangrijk ook de huidige medewerkers niet uit het oog te verliezen. Of net nieuw aangenomen personeel", aldus Withuis.Medewerkers binnenhalen met een goed salaris, een bonusregeling en extra verlofdagen blijkt een standaard onderdeel te zijn geworden, om de juiste mensen binnen te krijgen. "Maar dat betekent niet dat het ook voldoende is om ze langdurig aan je organisatie te binden," legt Withuis van Werktijden.nl uit. "Extra verlofdagen zijn fijn om te hebben. Echter, de medewerker dient deze ook gemakkelijk op te kunnen nemen." Dat blijkt in de praktijk soms lastig. Door het personeelstekort wordt het voor werkgevers steeds lastiger om zich te houden aan de planningen en juiste bezetting. "Door gebrek aan overzicht zien we vaak dat verlof ten onrechte niet wordt goedgekeurd, terwijl dit wel degelijk mogelijk is. Werkgevers hebben vaak niet door dat ze met hun huidige personeelsbestand weldegelijk de diensten ingevuld krijgen."Door het gebrek aan overzicht binnen organisaties, zijn werknemers op zoek naar meer structuur, duidelijkheid en overzicht. Of het nu gaat om hun werktijden of het opnemen van verlofdagen. "Door gebrek aan inzicht kan de werkgever dit niet bieden. Vaak durven bedrijven niet snel een overstap te maken naar bijvoorbeeld een goede digitale personeelsplanning. Terwijl dit er juist voor zorgt dat je optimaal gebruik maakt van je bezetting. Dit voorkomt extra werkdruk onder het personeel en creëert rust binnen de organisatie." Bovendien ontstaat er door meer structuur, duidelijkheid en overzicht te bieden aan werkgevers ontstaat er meer betrokkenheid. "Een belangrijke factor voor iedere organisatie," vervolgt hij. Betrokken medewerkers begrijpen de waarden en doelstellingen van een organisatie en zullen zich extra inzetten. "Ook als er een keer een extra dienst moet worden gedraaid of een werkdag moet worden omgeruild als gevolg van het tekort aan medewerkers. Ook dan zullen medewerkers hun betrokkenheid tonen," sluit Withuis af.