Arbeidstekort in de horeca oplossen met ‘nieuw’ arbeidsmarktpotentieel

23 september 2022 - Net als in andere branches kampt de horeca met een groot personeelstekort dat alleen maar groter wordt nu de GGD weer een beroep op hetzelfde arbeidspotentieel maakt. Het aantal vacatures in de horeca ligt in de laatste maanden minimaal 30 procent hoger dan in dezelfde maanden in 2021. Om dit probleem het hoofd te bieden past de horeca haar arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden aan.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Daarnaast is er mogelijk een nieuw interessant arbeidsmarktpotentieel dat vrijkomt: jonge werknemers die zelf in het buitenland zijn geboren, of waarvan (één van) de ouders in het buitenland zijn geboren. Op dit moment is een groot deel van deze groep al in de horeca oververtegenwoordigd, namelijk in de (maaltijd)bezorging. Naar verwachting komen er op korte termijn 4.500 bezorgers van Deliveroo vrij nadat de partij heeft aangekondigd dit jaar nog te vertrekken uit Nederland. Daarbij neemt de vraag naar bezorging af vanwege de hoge inflatie en dus de lagere bestedingen door consumenten. Zo waren er vanaf mei tot en met augustus 2022 70 procent minder nieuwe vacatures ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Hiermee ontstaat er een mooie kans voor andere rollen in de horeca, waardoor deze groep dus een belangrijke rol kan spelen in het verzachten van het personeelstekort in de horeca.De hoge inflatie, en de daarmee negatieve gevolgen op financieel vlak voor vele huishoudens, zal zorgen voor andere keuzes in dagelijkse bestedingen. Consumenten zullen door de hoge inflatie minder maaltijden bestellen, waardoor er vaker personeel dat nu in de bezorging werkt vrij zal komen voor andere functies. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook effect hebben op grote partijen zoals Thuisbezorgd. Daarnaast stagneert ook de groei van flitsbezorgers sinds de volledige heropening van de horeca. Vanaf maart 2022 staan er ten opzichte van de periode daarvoor al beduidend minder vacatures open in de bezorging bij partijen zoals; Thuisbezorgd, Just Eat, Getir, Gorillas en Flink. Vanaf mei tot en met augustus 2022 stonden er in totaal 246 nieuwe vacatures open. Ten opzichte van diezelfde periode in 2021 is dit aantal in 2022 met bijna 70 procent afgenomen.Bij een lagere vraag aan bezorgers in de horeca, zal er een grotere groep arbeidspotentieel beschikbaar worden voor andere rollen in de horeca waar er een tekort aan is. De groep die momenteel oververtegenwoordigd is in de bezorging zijn personen die zelf of (één van) de ouders geboren is in het buitenland. Deze groep is relatief vaker jonger dan 35 jaar en jonger dan de totale Nederlandse beroepsbevolking.Jongeren onder de 35 jaar in de horeca die zelf (of één van de ouders) geboren is in het buitenland zijn vaker actief op zoek of staan open voor een nieuwe baan ten opzichte van jongeren van de totale Nederlandse beroepsbevolking. Dat is goed nieuws voor de horeca omdat ze daardoor relatief eenvoudiger te werven zijn."De horeca heeft een unieke kans om extra arbeidspotentieel aan te trekken die al affiniteit heeft met haar dienstverleners, namelijk bezorgers van maaltijden. Voor terrassen, bediening maar ook in de keuken als afwasser heeft deze doelgroep al ervaring met de gewenste flexibiliteit, werktijden en klantgerichtheid. Ook andere sectoren zoals retail, supermarkten en logistieke dienstverleners kunnen hun voordeel doen om bezorgers te verleiden om over te stappen. Op deze manier komen tienduizenden werknemers extra vrij, wordt de pijn van de werving van de GGD verzacht en kan ook een extra brug geslagen worden in het diversiteitsstreven van deze sectoren," aldus Geert-jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group.