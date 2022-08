Komt er een verandering voor je onderneming aan? Bereid je deze zomer voor

16 augustus 2022 - Het leven van ondernemers zit vol veranderingen. Misschien ben je van plan om na de zomer te starten met ondernemen, groeit je bedrijf of neem je binnenkort je eerste medewerker in dienst. Deze en andere veranderingen hebben mogelijk gevolgen voor je belastingzaken. Check regelmatig wat dit voor jou kan betekenen en bereid je voor op veranderingen. Bijvoorbeeld deze zomer.

Lever je goederen voor klanten die geen btw-aangifte doen? Of diensten aan particulieren? Dan moet je de btw meestal aangeven in het EU-land waar de goederen heengaan of je je diensten verricht. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst bij Afstandsverkopen voor particulieren in andere EU-landen.

Lever je goederen aan ondernemers in andere EU-landen? Dan pas je meestal het 0 procent-tarief toe. Lever je diensten aan ondernemers? Dan bereken je de btw vaak door aan de klant.

Om je te helpen, deelt de Belastingdienst een aantal tips.Begin je na de zomer met ondernemen? Een goed begin is het halve werk. Schrijf je daarom in voor het webinar ‘Goede start met de Belastingdienst’ op dinsdag 23 augustus. In dit webinar nemen de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst je mee in de zaken die voor nieuwe ondernemers belangrijk zijn: van inkomstenbelasting en btw tot de zelfstandigenaftrek en de kleineondernemersregeling. Ook krijg je waardevolle tips en kun je vragen stellen aan de startersvoorlichters van de Belastingdienst. Inschrijven voor het webinar? Dat kan hier Ga je zakendoen met het buitenland? Dan speelt vaak de vraag wie de btw betaalt en waar je btw-aangifte doet. Dat hangt ervan af of je goederen of diensten levert, en of klanten btw-aangifte doen.Handel met het buitenland kent veel situaties. Check daarom altijd het hulpmiddel van de Belastingdienst voor het leveren van goederen of voor het leveren van diensten . Je ziet dan snel wat voor jouw situatie van toepassing is.Ook brengt zakendoen met het buitenland een aantal extra administratieve verplichtingen met zich mee. Zo gelden er aanvullende eisen waaraan je factuur moet voldoen als je zakendoet met andere EU-landen. Kijk hier voor meer informatie.Als je voor het eerst iemand aanneemt, moet je je uiterlijk op de eerste dag waarop de medewerker start, aanmelden als werkgever. Daarvoor gebruik je het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’ . Na het invullen, ontvang je een loonheffingennummer, aangiftebrief en andere gegevens die nodig zijn om aangifte loonheffingen te doen. Het nummer gebruik je om aangifte loonheffingen te doen en in de brief staat wanneer je aangifte moet doen.Btw over zakelijke kosten mag je aftrekken. Dus schaf je een laptop aan of win je advies in voor je onderneming en betaal je daarover btw? Dan kun je deze aftrekken in je btw-aangifte. De factuurdatum is hierbij van belang, deze bepaalt in welk tijdvak je de btw mag aftrekken. Ligt de datum van de ontvangen factuur van een product of dienst in augustus? Dan trek je de btw af in de btw-aangifte over het derde kwartaal.Misschien valt deze zomer mee qua drukte. Gebruik deze tijd dan om je te verdiepen in de voordelen van professionele administratiesoftware. Mogelijk bespaart dit jou tijd die je dan aan je onderneming kunt besteden.Via sommige pakketten doe je je aangifte direct vanuit de software en voorkom je dat je fouten maakt. Voor de btw kan dit al bij veel pakketten, voor de inkomstenbelasting is dit nieuw. Hier vind je daarover meer informatie.De Belastingdienst helpt je graag op weg. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/ondernemers