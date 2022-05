Marktplaatsen veranderen consumentenverwachtingen

30 mei 2022 - Bezorging is een van de grootste spelbrekers voor Nederlandse consumenten die shoppen via een marktplaats. Uit recent onderzoek van Sendcloud blijkt dat meer dan de helft (60 procent) van de consumenten niet via een marktplaats zou bestellen als deze niet de gewenste bezorgoptie aanbiedt. Ook een onduidelijk retourbeleid is voor maar liefst 68 procent een reden om niet over te gaan tot een bestelling.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat 88 procent van de consumenten regelmatig een bestelling plaatst via een marktplaats. De eerste keuze van Nederlandse consumenten is met een ruime voorsprong Bol.com (68 procent), gevolgd door Zalando (dertien procent) en Amazon (twaalf procent). 21 procent van de consumenten geeft zelfs de voorkeur aan een marktplaats boven een normale webwinkel. De populariteit van marktplaatsen heeft alles te maken met gemak, een ruim assortiment en scherpe prijzen.Gemak (77 procent) is de belangrijkste reden waarom consumenten ervoor kiezen om via online marktplaatsen te winkelen, gevolgd door het grote assortiment aan producten (69 procent) en de voordelige prijzen (55 procent), zo blijkt uit onderzoeksresultaten.Terwijl gemak de drijvende kracht achter het succes van marktplaatsen is, blijken bezorgopties en retourmogelijkheden de grootste dealbreakers te zijn, waardoor consumenten hun virtuele winkelwagen leeg achterlaten. Consumenten willen zelf bepalen waar, wanneer en hoe een bestelling wordt bezorgd.Bijna driekwart (65 procent) van de consumenten zegt dat flexibiliteit bij de bezorging voor hen van essentieel belang is. Consumenten zijn op zoek naar flexibele bezorgopties en na standaard thuislevering (81 procent) zijn de meest populaire opties: afhalen bij een servicepunt (35 procent), levering op een bezorgdag naar keuze (28 procent), levering op de volgende dag (27 procent) en avondlevering (23 procent).Snelheid is ook een doorslaggevende factor: bijna de helft van de consumenten (45 procent) weigert te bestellen via marktplaatsen die geen snelle levering bieden. Verrassend genoeg wint snelheid het ook van de leveringskosten voor de consument: slechts 32 procent zegt dat gratis bezorging voor hen essentieel is om een bestelling te plaatsen."Consumenten worden steeds veeleisender als het gaat om verzending en snelle en flexibele levering is de nieuwe norm. Marktplaatsen als Bol.com en Zalando mogen dan de bezorgervaring voor consumenten onder de knie hebben, het verzendproces aan de achterkant blijkt vaak slecht georganiseerd te zijn," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder van Sendcloud. "In de praktijk hebben veel derde verkopers moeite om aan de bezorgeisen te voldoen, omdat elke marktplaats zijn eigen eisen stelt aan de verzendopties. Als marktplaatsen van bezorging echt een belangrijke USP willen maken, is het essentieel dat ze de complexiteit van marktplaats-logistiek vereenvoudigen en verkopers in staat stellen snel en zonder zorgen te verzenden."