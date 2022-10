Vier op tien mkb’ers valt om zonder versoepelingen terugbetaalplicht

6 oktober 2022 - Zonder versoepelingen van betaalafspraken overleeft 42 procent van de mkb’ers die NOW heeft ontvangen het niet. Dat concludeert October op basis van onderzoek onder zeshonderd ondernemers. Ondernemers moeten per 1 oktober beginnen met het aflossen van uitgestelde belastingen door corona, maar 37 procent van het mkb maakt zich nog zorgen over de betaalbaarheid hiervan.

51 procent van de ondernemers geeft aan dat zij op een zeker moment gebruik hebben gemaakt van deze noodsteun, waarvan dertien procent gedurende alle termijnen. Bij dertig procent van de ondernemers is de lopende (belasting)schuld gelijk aan tien tot 25 procent van de omzet. Eén derde (34 procent) van de ondernemers geeft te kennen überhaupt niet te zijn begonnen met het aflossen van de schulden.Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland: "Het is zorgwekkend dat meer dan één derde van de ondernemers zich zorgen maakt om het terugbetalen van schulden." Mannaerts meent dat het grote gevolgen heeft voor de Nederlandse economie als versoepelingen uitblijven. "Het mkb wordt terecht betiteld als het hart van de Nederlandse economie. Veel bedrijven worden nu geconfronteerd met een hoge energierekening, een tekort aan mensen en een stevige looneis. Dan begrijp ik de roep om gerichte maatregelen heel goed. Versoepelingen in terugbetaling van de belastingschuld biedt direct ruimte in de liquiditeit voor ondernemingen die dit nodig hebben. Vanuit ‘Brussel’ is er zelfs al groen licht om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende liquiditeit hebben. "Vooral vrouwelijke ondernemers maken zich zorgen, zo blijkt uit het onderzoek. De helft geeft aan het niet te overleven zonder versoepeling van betaalafspraken, tegenover 37 procent van de mannen. Qua omvang van het bedrijf zijn de zorgen overal even groot. Mannaerts: "Van het mkb met meer dan honderd werknemers tot aan de kapper of kroeg om de hoek. Ze zijn allemaal ongelooflijk ongerust of ze het einde van het jaar wel gaan halen. Bij sommigen van hen zit al hun spaargeld in de onderneming.""Het zijn moeilijke tijden. Ondernemers voelen ook de effecten van de huidige economische situatie, terwijl zij corona nog maar net te boven zijn", zegt Mannaerts. "Stijgende kosten door inflatie en hoge energielasten zijn uitdagingen waar veel ondernemers mee te maken hebben. Om die reden mag en moet de overheid niet te zwart wit denken en past een flexibele opstelling."Op dit moment hebben ondernemers alleen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van drie maanden aan te vragen of om hun maandbedrag per kwartaal te betalen. Mannaerts: "Ik ben van mening dat dit niet genoeg ademruimte biedt, hetgeen wordt bevestigd door de cijfers uit dit onderzoek. Als we willen dat het mkb overeind blijft, moeten we slimmer en gerichter versoepelen."